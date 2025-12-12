Kairouan : début des travaux du nouvel hôpital universitaire Roi Salman Ibn Abdelaziz

Le lancement des travaux du nouvel hôpital universitaire Roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan est officialisé après la signature du procès-verbal de remise du site qui s’est déroulée jeudi 11 décembre 2025 au siège du gouvernorat.

Selon les représentants des entreprises partenaires, Khaled Kasbi et Hédi Bouzguenda, la réalisation de cet établissement hospitalier s’étalera sur 36 mois à partir de la signature du contrat.

Le futur hôpital sera implanté sur 14 hectares, avec une architecture inspirée de l’identité islamique propre à Kairouan, intégrée dans un style contemporain répondant aux standards internationaux.

Le directeur régional de la santé, Mâamer Haji, a précisé que le coût global du projet atteint 500 millions de dinars. Une partie du financement, soit 85 millions de dollars, provient d’un don du Royaume d’Arabie saoudite via le Fonds saoudien de développement, tandis que le reste est assuré par l’État tunisien pour couvrir les compléments techniques, les taxes et les raccordements nécessaires.

Un hôpital universitaire de référence à l’horizon 2028

L’établissement abritera plusieurs pôles médicaux de pointe : un centre oncologique, une banque de sang, un service des grands brûlés, des unités de médecine nucléaire, dialyse, imagerie médicale, maternité, ainsi que des services de réanimation néonatale et médicale. Il intégrera également des spécialités avancées comme la PMA, la médecine du travail, ou encore les maladies cardiovasculaires.

Pour Sami Laïdi, premier délégué du gouvernorat de Kairouan, ce lancement marque « le passage du rêve à la réalité ». L’achèvement des travaux et l’installation des équipements sont prévus pour fin 2028, ouvrant la voie à une transformation profonde de l’offre publique de soins dans le centre du pays.

Les habitants de la région, interrogés par l’Agence TAP, ont exprimé leur satisfaction face au démarrage de ce projet longtemps attendu. Il permettra de rapprocher les services hospitaliers spécialisés, de réduire la pression sur les hôpitaux des grandes villes et de limiter les déplacements coûteux vers les centres urbains.

Au-delà de l’impact sanitaire, le chantier devrait dynamiser le développement local en générant plusieurs centaines d’emplois pendant la phase de construction, puis des postes pérennes pour les cadres médicaux et paramédicaux une fois l’hôpital opérationnel.

La signature du contrat de construction et d’équipement a eu lieu mercredi au ministère de la Santé, en présence du ministre Moustapha Ferjani, de l’ambassadeur saoudien Abdulaziz Bin Ali Al-Saqr, et du gouverneur Dhaker Bargaoui, confirmant l’engagement solide entre les deux pays dans le domaine de la coopération sanitaire.

Tekiano avec TAP