Le khôl arabe inscrit par la Tunisie sur La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

La Tunisie et plusieurs pays arabes ont inscrit jeudi 11 décembre 2025, le khôl arabe sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Elle a présenté cette candidature conjointement avec huit autres pays arabes.

L’inscription a eu lieu lors de la 20e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tient du 8 au 13 décembre 2025 à New Delhi ( Inde) annonce l’Institut National du patrimoine (INP).

Le Comité intergouvernemental de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, réuni pour sa vingtième session à New Delhi, capitale de l’Inde, le jeudi 11 décembre 2025, a approuvé l’inscription de l’élément « le khôl arabe » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, lit-on sur la page FB de l’INP.

La Syrie a assuré la direction du dossier de candidature, auquel ont également participé : la République d’Irak, le Royaume hachémite de Jordanie, l’État de Libye, le Sultanat d’Oman, l’État de Palestine, le Royaume d’Arabie saoudite, la République tunisienne, ainsi que les Émirats arabes unis, et ce sous la supervision de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Avec l’inscription du khôl, le nombre d’éléments tunisiens inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO atteint désormais dix.

Les dix éléments inscrits par la Tunisie sur la Liste du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO sont :

– “Le khôl arabe” (Dossier arabe -2025),

– “Le henné : rituels, esthétique et pratiques sociales” (Dossier arabe – 2024),

– “Les arts du spectacle chez les Twāyef de Ghbonten” (Dossier tunisien – 2024),

– “Les arts, savoir-faire et pratiques associés à la gravure sur métaux (or, argent et cuivre)” (Dossier arabe -2023),

– “La harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales” (Dossier tunisien -2022),

– “La calligraphie arabe : connaissances, compétences et pratiques” (Dossier arabe -2021),

– “La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah” (Dossier tunisien – 2020),

– “Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous” (Dossier maghrébin -2020),

– Les connaissances associées à la culture du palmier dattier (Dossier arabe -2019) ,

– “Les savoir-faire de la poterie de Sejnane” (Dossier tunisien – 2018).

Tekiano