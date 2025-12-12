Météo en Tunisie : temps brumeux, pluies éparses la nuit

La Météo en Tunisie affiche un temps brumeux à très brumeux vendredi 12 décembre 2025 qui sera partiellement nuageux sur les régions côtières de l’Est à la fin de la journée et pendant la nuit avec quelque pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Sud au Nord et au Centre et du secteur Est au Sud relativement fort près des côtes Nord et localement sur le Sud et faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera généralement peu agitée puis localement agitée à Cap Sarrat et le Golfe de Gabès.

Les températures seront stationnaires dont les maximales seront comprises généralement entre 15 et 20 degrés, atteignant le seuil de 13 degrés sur les hauteurs de l’Ouest, selon la même source.