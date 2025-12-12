Programme JCC 2025 : salles et horaires des films et où acheter les billets de la 36ème session des JCC

Programme JCC 2025 est dévoilé par le comité organisationnel de la 36ème session des Journées Cinématographiques de Carthage. La liste des films qui seront projetés dans les salles de cinéma de Tunis du 13 au 20 Décembre 2025 est disponible.

Les films de la 36ème session des Journées Cinématographiques de Carthage seront projetés dans plusieurs salles de cinéma du grand Tunis du 13 au 20 Décembre 2025.

Les cinéphiles pourront se rendre dans plusieurs salles de cinéma de la cité de la culture de Tunis, mais aussi dans les salles de cinéma du centre ville, et dans le grand Tunis à l’Agora la Marsa, Cinéma Al Hambra Zéphyr et CinéMardart Carthage.

Programme des JCC 2025 dans le grand Tunis:

La 12ème session des Journées Cinématographiques de Carthage dans les régions se déroule elle du 17 au 27 Décembre 2025 dans les centres culturelles de Fernana, Slimane, Sidi Bouali, Gafsa et Ghannouch, programme :

Billets des JCC 2025 :

L’achat des billets des JCC 2025 peut se faire en ligne et sur place avant l’entrée en salle. Pour la 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), l’achat en ligne se fait via le site teskerti.tn , ouvert dès le 11 décembre 2025, offrant la possibilité d’acquérir des tickets pour l’intégralité des films du festival.

L’achat direct aux guichets débute le samedi 13 décembre. Ce dernier est limité à l’acquisition des programmes du jour même et du jour suivant. Dans les deux cas (en ligne et aux guichets), l’achat est limité à trois (03) billets par film et par personne.

Les guichets physiques pour la vente des billets des JCC se trouvent à :

– La Cité de la Culture propose une vente continue de 9h00 à 21h30 du 14 au 20 décembre; exceptionnellement, la vente le 13 décembre sera de 9h00 à 14h00.

– Les salles du Centre-Ville de Tunis assurent la vente uniquement le matin, de 9h00 à 14h00, du 13 au 20 décembre 2025.

– Les salles de cinéma L’Agora, Cinémadart et Alhambra Zephyr assurent également une vente continue de 9h00 à 21h30, du 13 au 20 décembre.

Les tarifs ont été fixés à 6 dt pour le grand public et à 3 dt pour le tarif réduit destiné aux élèves et étudiant.

Tekiano