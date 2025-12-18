CAN Maroc 2025 : 4 chaînes beIN SPORTS MAX mobilisées pour les 52 matchs de la coupe d’Afrique

beIN SPORTS, premier diffuseur sportif au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), a dévoilé l’ampleur de son dispositif de couverture pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 (CAN 2025), qui débute le 21 décembre 2025.

Le groupe mobilisera quatre chaînes beIN SPORTS MAX dédiées, en arabe, en anglais et en français, proposant jusqu’à 15 heures continues de direct quotidien — matchs et plateaux confondus — dans 24 marchés de la région MENA, afin de permettre aux abonnés de suivre chaque instant de la compétition.

Créée en 1957, la Coupe d’Afrique des Nations est le tournoi le plus prestigieux du continent. L’édition 2025 réunira 24 sélections nationales, dont sept déjà qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA.

Les 52 rencontres seront diffusées en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS. Tenant du titre, la Côte d’Ivoire, l’Égypte de Mohamed Salah et le Maroc, demi-finaliste du dernier Mondial, figurent parmi les équipes attendues au plus haut niveau.

beIN SPORTS s’inscrit depuis de nombreuses années comme un acteur majeur de la valorisation du football africain et de ses talents. Diffuseur de la CAN depuis 2008, le réseau s’est imposé comme la référence incontournable du football africain dans la région.

Les quatre chaînes beIN SPORTS MAX seront lancées dès le 11 décembre avec des programmes d’avant-tournoi, tandis que la diffusion en direct débutera le 18 décembre au soir, en marge de la finale de la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2025™.

La couverture sera assurée par un plateau de présentateurs, commentateurs et consultants parmi les plus reconnus de la région, offrant analyses approfondies, accès exclusifs et suivi en temps réel. Mohammed Saadon Al-Kuwari, Abdulaziz Al-Nasr, Amine Sebti et Ahmed Fouad assureront l’animation quotidienne des plateaux en direct, tandis que Nirvana El Abed présentera les émissions spéciales autour du match d’ouverture, le 21 décembre, et de la finale, le 18 janvier.

La couverture en arabe de l’ensemble des matchs sera diffusée sur beIN SPORTS MAX 1 et MAX 2, tandis que les commentaires en anglais seront proposés sur MAX 3 et en français sur MAX 4. Durant la phase de groupes, les coups d’envoi auront lieu à 15h30, 18h00, 20h30 et 23h00 (heure de La Mecque).

Les plateaux débuteront 90 minutes avant le premier match de la journée et se poursuivront bien après minuit. De son côté, beIN SPORTS NEWS proposera un suivi quotidien depuis les stades : arrivées des équipes, conférences de presse, séances d’entraînement, réactions de supporters et animations dans les fan zones, ainsi qu’un bulletin quotidien à 21h00 (heure de La Mecque).

Six reporters beIN seront mobilisés dans neuf stades répartis sur six villes, avec une attention particulière portée aux cinq sélections arabes engagées : l’Algérie, l’Égypte, le Maroc, le Soudan et la Tunisie.

En parallèle, beIN déploiera une couverture digitale complète via ses services à la demande, son site officiel et l’ensemble de ses plateformes sociales. Lors de la CAN 2023, les contenus produits par le groupe avaient généré plus d’un milliard de vues vidéo et plus de deux milliards d’impressions.

Pour l’édition 2025, les fans pourront accéder à des contenus digitaux exclusifs, des formats créatifs quotidiens, des extraits de plateaux et de matchs en direct, des temps forts, des analyses et des célébrations d’après-match, ainsi qu’à des notifications en temps réel sur les coups d’envoi, les résultats et l’actualité de la compétition, avec un focus particulier sur les sélections arabes et les révélations du tournoi.

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 s’ouvrira le 21 décembre avec l’entrée en lice du pays hôte, le Maroc, face aux Comores, à 22h00 (heure de La Mecque), à Rabat.

Communiqué