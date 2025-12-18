The Voice of Hind Rajab et Palestine 36 dans la shortlist du meilleur film international aux Oscars 2026

The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania et Palestine 36 de Annemarie Jacir, deux films sur la Plaestine soutenus par MAD Solutions, ont été officiellement présélectionnés aux Oscars 2026 marquant un tournant historique pour le cinéma palestinien et arabe.

Cette annonce intervient alors que les deux œuvres participent à la 36ᵉ édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) et sont programmées dans CineMAD, une initiative visant à renforcer la diffusion du cinéma arabe dans les salles de la région. The Voice of Hind Rajab est actuellement à l’affiche en Égypte et en Palestine, tandis que Palestine 36 s’apprête à être projeté en Égypte puis dans les pays du Golfe.

Réalisé par Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab s’inspire de l’histoire vraie et bouleversante d’une fillette de Gaza. Le film, tourné en Tunisie, a déjà été récompensé par plusieurs prix internationaux majeurs, notamment à la Mostra de Venise, et bénéficie du soutien de producteurs exécutifs de renom tels que Brad Pitt et Joaquin Phoenix.

De son côté, Palestine 36 est une fresque historique ambitieuse qui revient sur les événements précédant la révolte arabe de 1936. Le film a connu un parcours remarquable dans les festivals internationaux, avec des projections à guichets fermés et plusieurs distinctions prestigieuses.

Avec cette double présélection aux Oscars, MAD Solutions confirme son rôle clé dans la promotion du cinéma arabe à l’international, tandis que ces deux films portent haut la voix palestinienne à travers des récits puissants, humains et universels.

La 97ème cérémonie des Oscars est prévue pour dimanche 2 March 2025.

Tekiano avec Communiqué