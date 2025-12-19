CAN Maroc 2025 : programme des matchs de la Tunisie, préparatifs et analyse des chances

La Coupe d’Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, se tiendra dans sa 35ᵉ édition du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Organisée dans neuf stades répartis sur six villes marocaines, la compétition promet un spectacle intense avec des affiches programmées surtout en début de soirée.

La Tunisie se place parmi les équipes favorites de cette compétition africaine d’envergure, jouera ses matchs principalement dans les stades de Fès et Rabat.

Programme et stades de la CAN Maroc 2025

La compétition se déroulera dans neuf stades modernes situés à Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger. Rabat hébergera quatre stades dont le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah (69.500 places) et le Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan (22.000 places).

Casablanca accueillera les matches dans le stade Mohammed V (45.000 places) tandis que Marrakech, Agadir, Fès et Tanger disposent également de grands stades capables d’accueillir des milliers de supporters.

Calendrier des matchs de la Tunisie à la CAN MAROC 2025

La sélection tunisienne disputera la phase de groupes dans le groupe où elle affrontera Nigeria, Tanzanie et Ouganda. Lors de la phase de poules de la CAN, la Tunisie évoluera dans le groupe C. Le programme matchs de la Tunisie à la CAN MAROC 2025 est comme suit :

– Mardi 23 décembre à Rabat : Tunisie vs Ouganda

– Samedi 27 décembre à Fès : Tunisie vs Nigeria

– Mardi 30 décembre à Rabat : Tunisie vs Tanzanie

Ces rencontres se joueront dans des stades clés : le Stade Moulay Abdellah de Rabat et le Complexe Sportif de Fès. Le match contre le Nigeria est particulièrement attendu, prévu en soirée pour maximiser l’audience.

Le calendrier de la CAN 2025 met en avant des heures de matchs stratégiques pour attirer les foules, avec des rencontres majeures telles que Maroc – Mali le 26 décembre et Cameroun – Côte d’Ivoire le 28 décembre, programmées en début de soirée.

La CAF a prévu deux jours de repos importants, le 25 décembre et le 1er janvier, pour permettre aux joueurs de récupérer.

Chances de la Tunisie à la CAN 2025

La Tunisie est traditionnellement une nation forte et constante en Coupe d’Afrique des Nations, avec une participation record à 16 éditions consécutives. Son équipe repose sur une défense solide et une discipline tactique éprouvée, renforcée par une sélection de joueurs expérimentés au plus haut niveau.

Les analystes voient la Tunisie comme un prétendant sérieux à la qualification pour les huitièmes de finale, avec de bonnes chances même de remporter son groupe face au Nigeria, son principal adversaire dans la poule.

Les billets pour la CAN 2025 sont généralement en vente via les plateformes officielles de la CAF et les points de vente locaux dans les villes hôtes au Maroc. La CAF prévoit une distribution progressive des tickets, avec priorité donnée aux supporters locaux et aux abonnés des clubs marocains.

Il est conseillé de réserver les billets dès leur mise en vente officielle pour les matchs les plus attendus comme ceux de la Tunisie contre le Nigeria ou le Maroc. Les fans étrangers doivent se préparer à montrer un passeport valide et une accréditation adéquate pour pouvoir accéder aux stades.

Les horaires et dates de tous les matchs de la coupe d’Afrique 2025, CAN Maroc 2025 sont accessibles sur le site officiel de la CAF: https://www.cafonline.com/media/epqkudrg/match-schedule_totalenergies-caf-africa-cup-of-nations_morocco25.pdf

Tekiano