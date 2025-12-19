Gabès Cinéma Fen 2026: appel à films et des candidatures pour le section K-OFF

Le comité d’organisation de l’événement cinématographique Gabès Cinéma Fen, qui se tiendra dans sa huitième édition du 26 avril au 2 mai 2026, a annoncé le lancement de l‘appel à films ouvert aux cinéastes afin de partager leurs œuvres autour du thème “Mémoire, résistance, écologie, expérimentation”, rassemblant des films qui interrogent le présent, réinventent les archives et imaginent de nouveaux horizons.

Par ailleurs, un appel à candidatures a été lancé pour l’exposition K-OFF, dédiée aux artistes tunisiens émergents en art vidéo. Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour les deux appels est fixé au 10 janvier 2026.

Plateforme dédiée à la jeune scène artistique tunisienne, K-OFF n’est pas qu’une simple exposition : c’est un terrain d’expérimentation pour les artistes qui s’intéressent à l’image en mouvement.

Cette section, destinée aux artistes émergents tunisiens ou résidents en Tunisie, se donne pour mission de faire découvrir de nouveaux talents dans l’art vidéo et de contribuer au développement de propositions artistiques utilisant ce médium.

K-OFF offre également carte blanche à de jeunes artistes-curateurs tunisiens, en leur permettant d’affirmer leurs choix artistiques et de concevoir une exposition à part entière.

Porté par l’association Focus Gabès, Gabès Cinéma Fen est un festival annuel célébrant l’art de l’image en mouvement à travers le cinéma, l’art vidéo et la réalité virtuelle (VR), invitant le public à explorer l’image sous des perspectives nouvelles et innovantes.

En mettant en avant l’art vidéo et la VR dès sa fondation en 2019, Gabès Cinéma Fen affirme son rôle de pionnier dans la célébration de l’image en mouvement en Tunisie et dans le monde arabe.

Tekiano avec TAP