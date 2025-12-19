La BIAT élue service client de l’année 2026 : la BIAT primée pour la qualité de son service

La BIAT a été consacrée lors d’une cérémonie organisée suite à sa victoire au concours « Élu Service Client de l’Année 2026 », une reconnaissance qui vient saluer son engagement en faveur d’une prise en charge client de qualité. Cette distinction souligne une démarche orientée vers la qualité et la satisfaction du client.

La BIAT a obtenu le prix « Élu Service Client de l’Année 2026 » à la suite de sa participation à un concours lancé par ESCDA selon un processus d’évaluation global et rigoureux, dans la catégorie « Banques ».

Le principe de cette évaluation repose sur la réalisation d’enquêtes mystères effectuées à travers différents canaux de communication avec la clientèle pour mesurer la rapidité de la prise en charge, la disponibilité des équipes commerciales et la pertinence des réponses.

Ce concours a pour objectif de mettre en lumière la qualité du service bancaire offert, que ce soit au niveau de l’agence, du site internet ou via le Centre de Relations Clients.

Cette performance repose sur un ensemble d’initiatives concrètes que la BIAT a menées ces dernières années pour optimiser l’expérience client. La BIAT a lancé en 2021 sa nouvelle génération d’agences bancaires pour faire évoluer l’expérience qu’elle entend offrir à ses clients, avec des espaces plus transparents, des parcours fluides, des codes modernes, des services digitaux et des espaces de libre-service accessibles en continu.

Ces évolutions reflètent une volonté d’allier proximité, modernité et qualité de prise en charge. La mise en place de solutions digitales de gestion des files d’attente et de prise de rendez-vous contribue aussi à fluidifier les visites en agence et à améliorer l’expérience de service.

Parallèlement, la BIAT a renforcé l’organisation de la prise en charge à distance à travers son Centre de Relations Clients. Celui-ci assure le traitement des appels émis vers les agences afin d’assurer un service rapide et efficace et de permettre aux équipes en agence de se consacrer à leur mission principale qui consiste à accompagner la clientèle. Par ailleurs, le Centre de Relations Clients prend en charge les demandes reçues via l’e-mail, la messagerie MyBIAT, le site web, les réseaux sociaux…

La distinction « Élu Service Client de l’Année 2026 » attribuée à la BIAT vient ainsi récompenser son engagement à placer le service et la satisfaction du client au centre de de ses priorités. Elle reflète une stratégie axée sur la qualité, la modernité et l’excellence, portée au quotidien par des équipes mobilisées au service de l’ensemble de sa clientèle.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2500 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn