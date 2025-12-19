Le Festival Néapolis du Théâtre pour Enfants de retour du 21 au 28 décembre 2025 à Nabeul et plusieurs régions

Le Festival Néapolis du Théâtre pour Enfants fait son grand retour du 21 au 28 décembre 2025, avec une 38ème édition qui s’annonce comme l’une des plus ambitieuses et inspirantes depuis sa création en 1986.

Véritable référence en Tunisie, dans le monde arabe, en Afrique du Nord et dans l’espace méditerranéen, cet événement culturel majeur célèbre les arts vivants dédiés au jeune public et transforme, chaque année, la ville de Nabeul en un carrefour artistique international.

Le Festival Neapolis du Théâtre pour Enfants se démarque par une diversité géographique remarquable. Cette année, des troupes venues d’Europe (Italie, Bulgarie, Espagne, Russie), d’Asie (Iran, Chine, Vietnam) et du monde arabe et africain (Algérie, Égypte, Oman, Maroc, Palestine, Irak) seront au rendez-vous.

Cette nouvelle édition se distingue par une programmation foisonnante, mêlant théâtre, marionnettes, danse, pantomime, cirque, performances visuelles et créations hybrides. Les enfants, accompagnés de leurs familles, pourront découvrir une grande diversité d’univers artistiques, portés par des compagnies venues de plusieurs régions du monde.

Le théâtre tunisien pour enfants occupe une place centrale avec 13 spectacles nationaux programmés. Cette forte présence témoigne de la vitalité du secteur, de la créativité des compagnies locales et de la qualité croissante des productions destinées au jeune public.

Au-delà des représentations, le festival propose de nombreuses activités parallèles : workshops, ateliers de création pour enfants et étudiants, séminaires réunissant artistes, pédagogues et experts, ainsi que des rencontres professionnelles favorisant la coopération internationale.

L’espace public sera également investi par des animations quotidiennes : spectacles de rue, clowns, mascottes, échassiers et performances spontanées. Parmi les temps forts figure le Petit Carnaval, prévu le lundi 22 décembre, un défilé festif et coloré réunissant toute la ville.

Le festival Néapolis s’étend sur plusieurs gouvernorats, dont Tunis, Sfax, Bizerte, Kairouan, La Manouba et Nabeul. Cette diffusion confirme la vocation nationale de l’événement. Avec cette 38ᵉ édition, le Festival Neapolis du Théâtre pour Enfants consolide son statut d’événement culturel de référence, offrant aux enfants un espace d’éveil, d’imaginaire et de découverte, tout en contribuant au rayonnement culturel de la Tunisie.

Il est précisé que le Festival Neapolis dépasse les frontières de la ville de Nabeul pour toucher six gouvernorats et huit villes, notamment Sfax (Agareb), Bizerte, Kairouan (Chebika), Tunis (Bardo), Siliana, Nabeul et Menzel Bouzelfa.

Le programme du festival Néapolis du théâtre pour enfants 2025 ainsi que toutes les activités du festival sont accessibles sur la page Facebook https://www.facebook.com/Festival.Neapolis

