Météo en Tunisie : pluies attendues sur plusieurs régions

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies attendues vendredi 19 décembre 2025, sur la plupart des régions. Ces précipitations seront temporairement orageuses sur le sud et le centre -ouest et localement abondantes, l’après-midi.

Les pluies seront aussi abondantes au cours de la nuit, sur les régions Est du nord et du centre, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Les quantités maximales varieront entre 20 et 40 mm et atteindront localement 60 mm, notamment, dans les gouvernorats de Nabeul, Grand Tunis, Zaghouan, Sousse et Monastir.

Le vent soufflera de secteur Est relativement fort à localement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera agitée à localement très agitée.

Les températures sont en baisse avec des maximales qui seront comprises entre 09 et 14 degrés et entre 15 et 17 degrés dans les régions côtières.