Cinq Tunisiens parmi les 100 Africains les plus influents selon le classement de New African 2025

Cinq Tunisiens figurent parmi les 100 Africains les plus influents en 2025 selon le magazine New African. Ces personnalités tunisiennes figurent dans le classement annuel des 100 Africains qui ont fait le plus parlé d’eux en 2025 et qui est publié à la date du 19 décembre par le magazine New African.

Il s’agit de Hazem Ben Gacem (investisseur), Lotfi Karoui (financier), Semia Gharbi (activiste écologiste), Myriam Ben Salah (conservatrice d’art) et Fadhel Kaboub (économiste et conseiller politique). Cette reconnaissance met en lumière l’impact positif de leurs parcours respectifs à l’échelle africaine et internationale.

Avec cinq représentants, la Tunisie se classe dans le top 5 des pays les plus présents, derrière le Nigeria (21), l’Afrique du Sud (10), puis le Kenya et le Ghana (7 chacun).

Dans la catégorie Affaires, Hazem Ben Gacem s’impose comme une figure majeure de l’investissement mondial. Diplômé de Harvard, il a fait l’essentiel de sa carrière chez Investcorp avant de fonder fin 2024 BlueFive Capital, un gestionnaire d’investissements basé à Abu Dhabi. En quelques mois, la société a atteint plusieurs centaines de millions d’actifs sous gestion et déployé ses activités entre le Golfe, l’Asie et l’Europe, avec un focus sur les infrastructures, l’énergie et les opportunités transfrontalières.

Toujours dans les Affaires, Lotfi Karoui, récemment nommé directeur général et stratège en crédit multi-actifs chez PIMCO, s’est distingué après un long parcours chez Goldman Sachs. Universitaire de formation, diplômé de l’IHEC Carthage, de HEC Montréal et de l’université McGill, il œuvre activement au rapprochement entre la diaspora et les marchés financiers mondiaux, au bénéfice des investissements en Afrique.

Dans la catégorie Acteurs du changement, Semia Gharbi est saluée pour son combat contre le « colonialisme des déchets ». Lauréate du Prix Goldman pour l’environnement 2025.

Elle est militante écologiste et cofondatrice du Réseau Tunisie Verte (Green Tunisia Network), où elle mène des actions pour lutter contre le trafic de déchets et plaider en faveur de la justice environnementale en Tunisie et au-delà.

La catégorie Créatifs distingue Myriam Ben Salah, conservatrice d’art et éditrice, directrice depuis 2020 du musée d’art contemporain indépendant The Renaissance Society à l’université de Chicago. Son parcours international l’a menée du Palais de Tokyo à la rédaction en chef du magazine Kaleidoscope, avant de devenir commissaire de projets artistiques majeurs, dont une exposition à la Biennale de Venise en 2026.

Enfin, dans la catégorie Penseurs et leaders d”opinion, Fadhel Kaboub est reconnu pour ses travaux sur la finance, la transition énergétique juste et la souveraineté économique des pays du Sud.

Professeur associé à l’université Denison et président du Global Institute for Sustainable Prosperity, il plaide pour des politiques climatiques équitables et une réduction de la dépendance à la dette extérieure. Auteur et conférencier influent, il intervient régulièrement lors des sommets de la COP et des forums internationaux.

100 Most Influential Africans ou le classement des 100 Africains les plus influents est une liste annuelle publiée par le magazine New African, qui met en avant cent personnalités africaines dont les actions ont eu un impact significatif au cours de l’année.

Il ne s’agit pas simplement d’un palmarès de popularité : ce classement célèbre des Africains qui ont influencé le continent et le monde dans des domaines variés comme les affaires, la politique, la culture, l’environnement, la technologie, le sport ou encore les mouvements sociaux.

Les données de cette année, compilées par le magazine New African, révèlent une tendance forte : les leaders des affaires, de la fonction publique et de l’économie créative façonnent l’avenir du continent, portés en grande partie par des voix issues de l’Afrique anglophone, qui arrive en tête avec 55 % de représentation.

On trouve dans le Top 100 dans africains les plus influents 37 femmes et 63 hommes. La répartition des lauréats selon leurs langues respectives est comme suit : anglais (55), français (23), arabe (15), amharique (4), portugais (3) et selon le secteur : Affaires (21), Créatifs (19), Fonction publique (15), Penseurs (15), Sports (13), Acteurs du changement (9), Technologies (8).

La liste complète des africians les plus influents en 2025 est accessible sur le site 100.newafricanmagazine.com

