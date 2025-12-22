JCC 2025 : le film The Stories d’Egypte remporte le Tanit d’or, palmarès de la 36e édition

Les Journées cinématographiques de Carthage, dans leur 36ème session se sont tenues du 13 au 20 décembre 2025. Le palmarès officiel des différentes compétitions a été dévoilé lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée samedi, au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture de Tunis.

Le Tanit d’or du long métrage de fiction de ces JCC 2025 a été attribué au film The Stories de l’Égyptien Abu Bakr Shawky, un film inspiré de l’histoire des parents du réalisateur et qui traverse plusieurs décennies de l’histoire contemporaine de l’Égypte.

Le film expose une relation intime et épistolaire, entre mémoire individuelle et bouleversements collectifs. L’Égypte avait également remporté le Grand Prix des JCC en 2021 avec Feathers d’Omar El Zohairy, lauréat du Tanit d’or et de cinq autres prix.

Le Tanit d’argent est revenu à My Father’s Shadow du Nigérian Akinola Davies Jr, également lauréat du Prix Tahar Chériaa de la meilleure première œuvre. Le film suit un père et ses deux fils dans le Lagos des années 1990, explorant la filiation, l’absence et la transmission dans un environnement urbain instable.

Le Tanit de bronze a distingué Sink de la réalisatrice jordanienne Zain Duraie, drame familial centré sur la santé mentale et les non-dits.

Le film soudanais Cotton Queen de la réalisatrice Suzannah Mirghani a remporté le Prix TV5 Monde de la première œuvre, décerné dans le cadre de la compétition officielle. Présenté comme une fable sociale à hauteur d’enfant, le film suit Nafisa, une jeune fille soudanaise qui se rêve reine du coton dans un milieu rural traversé par les hiérarchies sociales, les héritages coloniaux et les tensions entre traditions et émancipation.

Palmarès de la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage

Compétition officielle Long métrage Fiction

Tanit d’or : « The stories », d’Abu Bakr Shawky(Egypte)

Tanit d’argent : « My father’s shadow », d’Akinola Davies Jr (Nigéria)

Tanit de bronze : « Sink », de Zain Duraie(Jordanie)

Tanit d’honneur: « La voix de Hind Rajab », de Kaouther Ben Hania (Tunisie)

Meilleur scénario : Amel Guellaty pour son film « Où le vent nous emmène-t-il ? »

Meilleure interprétation féminine : Saja Kilanidans le film « La voix de Hind Rajab »

Mention spéciale meilleure actrice : Debora Lobe Naney dans le film « Promised sky »

Meilleure interprétation masculine : Nawaf Al-Dhuairy dans le film « Hijra »

Mention spéciale meilleur acteur : Hussein Raad Zuwayr dans le film « Irkalla le rêve de Gilgamesh »

Meilleure musique : Afrotonix pour le film « Diya »

Meilleure image : Miguel Yoan Littin Menzpour le film « Hijra »

Meilleur Montage : Guillaume Alvar pour le film « Diya »

Meilleur Décor : Assem Ali dans le film « Myfather’s scent »

Prix du public : « Où le vent nous emmène-t-il ? », d’Amel Guellaty (Tunisie)

Prix “Tahar Cheriaa” pour la 1ère Œuvre Long-Métrage : film “MY FATHER’S SHADOW” réalisé par Akinola Davies Jr (Nigéria)

Prix TV5 Monde de la meilleure première œuvre: film “COTTON QUEEN” réalisé par Suzannah Mirghani (Soudan)

Compétition officielle Long métrage Documentaire

Tanit d’or : « Liti Liti », de Mamadou Khouma Gueye (Sénégal)

Tanit d’argent : « The lions by the river Tigris », de Zaradasht Ahmed

Tanit de Bronze : « On the hill », de Belhassen Handous (Tunisie)

Mention spéciale : « Notre semence », d’Anis Lassoued (Tunisie)

Hommage au cinéaste Mamadou Moustapha Gueye :

« Cimetière de vie » (Sénégal)

Compétition officielle Court métrage

Tanit d’or : « 32 B », de Mohamed Taher(Egypte)

Tanit d’argent : « Coyotes », Saïd Zagha(Palestine)

Tanit de bronze : « She’s swimming », de Liliane Rahal (Liban)

Mention spéciale 1 : « Café ? », de Bamar Kane (Sénégal)

Mention spéciale 2 : « Le fardeau des ailes », de Rami Jarboui (Tunisie)

Ciné Promesse

Prix Ciné Promesse : « « Pierre-Feuille-Ciseaux », de Cherifa Benouda (Tunisie)

Mention 1 : « Chercher Abbas Saber », de Dina Hassan Aboelae (Egypte)

Mention 2 : « Was never her choice », de Marguerita Nakhoul (Liban)

La prochaine édition des Journées cinématographiques de Carthage coïncidera avec le 60ᵉ anniversaire de la création du festival, imaginée par le cinéaste Tahar Cheriaa et lancée officiellement en 1966 par le ministre tunisien de la Culture, Chedli Klibi.

Cet anniversaire sera probablement une occasion pour rattraper les lacunes des éditions précédentes et célébrer le cinéma arabe et africain ainsi que renforcer le dialogue entre les générations de cinéastes.

