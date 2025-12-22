La Banque de Tunisie distinguée par Euromoney avec le Best Transaction Bank Award 2025

La Banque de Tunisie a été honorée par le prestigieux magazine financier international Euromoney, en remportant le “Tunisia’s Best Transaction Bank Award 2025”, une distinction majeure qui consacre l’excellence de ses performances en matière de transactions financières et de services bancaires spécialisés.

Décerné par Euromoney, référence mondiale dans l’analyse et l’évaluation du secteur financier, ce prix récompense les institutions qui se distinguent par leur expertise technique, leur capacité d’innovation, la qualité de leur exécution ainsi que leur contribution au développement des marchés financiers et du commerce international.

Cette reconnaissance vient saluer l’engagement constant de la Banque de Tunisie en faveur de l’excellence opérationnelle, de la fiabilité des transactions et de l’accompagnement sur mesure de sa clientèle, tant au niveau national qu’international. Elle reflète également la montée en compétence de ses équipes, la pertinence de ses

solutions financières et son alignement avec les meilleures pratiques internationales.

À travers cette distinction, Euromoney souligne notamment la capacité de la Banque de Tunisie à structurer et exécuter des opérations complexes, à sécuriser les flux financiers et à soutenir efficacement les acteurs économiques dans leurs projets de développement et d’expansion.

Pour la Banque de Tunisie, ce prix constitue une reconnaissance de la stratégie menée ces dernières années, axée sur l’innovation, la proximité, la qualité de services, la conformité réglementaire et le renforcement des partenariats internationaux.

Cette distinction conforte la position de la Banque de Tunisie comme un acteur bancaire de premier plan et renforce sa visibilité sur la scène financière internationale, tout en réaffirmant sa volonté de continuer à offrir des services à forte valeur ajoutée à ses clients et partenaires.