La Banque de Tunisie distinguée par Euromoney avec le Best Transaction Bank Award 2025

La Banque de Tunisie a été honorée par le  prestigieux magazine financier  international Euromoney, en remportant le “Tunisia’s Best Transaction Bank Award 2025”, une  distinction majeure qui consacre l’excellence de ses  performances en matière de transactions  financières et de services bancaires spécialisés.

Décerné par Euromoney, référence mondiale dans  l’analyse et l’évaluation du secteur financier, ce  prix récompense les institutions qui se distinguent  par leur expertise technique, leur capacité  d’innovation, la qualité de leur exécution ainsi que  leur contribution au développement des marchés  financiers et du commerce international.

Cette reconnaissance vient saluer l’engagement  constant de la Banque de Tunisie en faveur de  l’excellence opérationnelle, de la fiabilité des  transactions et de l’accompagnement sur mesure  de sa clientèle, tant au niveau national  qu’international. Elle reflète également la montée  en compétence de ses équipes, la pertinence de ses

solutions financières et son alignement avec les  meilleures pratiques internationales.

À travers cette distinction, Euromoney souligne  notamment la capacité de la Banque de Tunisie à  structurer et exécuter des opérations complexes, à  sécuriser les flux financiers et à soutenir  efficacement les acteurs économiques dans leurs  projets de développement et d’expansion.

Pour la Banque de Tunisie, ce prix constitue une  reconnaissance de la stratégie menée ces dernières  années, axée sur l’innovation, la proximité, la  qualité de services, la conformité réglementaire et  le renforcement des partenariats internationaux.

Cette distinction conforte la position de la Banque  de Tunisie comme un acteur bancaire de premier  plan et renforce sa visibilité sur la scène financière  internationale, tout en réaffirmant sa volonté de  continuer à offrir des services à forte valeur ajoutée  à ses clients et partenaires.

