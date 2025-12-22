La Cité des Sciences à Tunis abrite la septième édition de la Journée de l’aéronautique

La Cité des Sciences à Tunis (CST) abrite la septième édition de la Journée de l’aéronautique sous le thème évocateur ‘Les Ailes de la Cité 2025’. Cet événement grand public, gratuit et ouvert à tous les âges se tiendra mercredi 24 décembre 2025.

La Cité des Sciences à Tunis (CST), institution de référence dans la vulgarisation scientifique en Tunisie, poursuit sa mission de promotion du savoir et de l’innovation à travers des événements ouverts au grand public.

“Les Ailes de la Cité’25” la Journée de l’Aéronautique est organisé en partenariat avec le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Intérieur, le Centre d’Excellence dans les Métiers de l’Industrie Aéronautique (CEMIA) et l’Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA), avec la collaboration d’un large réseau d’institutions et d’entreprises spécialisées.

Ouverte au grand public, et particulièrement dédiée aux jeunes, cette journée vise à faire découvrir les métiers de l’aéronautique, les innovations technologiques du secteur et ses enjeux actuels, à travers une approche pédagogique et immersive.

La Journée de l’Aéronautique 2025 s’inscrit également dans la célébration de deux dates symboliques : la Journée internationale de l’Aviation civile (7 décembre) et le 101ᵉ anniversaire de l’aéroport de l’Aouina, inauguré en 1924.

Le programme comprend des conférences-débats animées par des professionnels de l’aviation et la projection d’un documentaire sur l’histoire de l’aviation en Tunisie, en plus d’une compétition de planeurs destinée aux écoles nationales d’ingénieurs.

Au programme aussi des simulateurs de vol interactifs, des ateliers scientifiques, démonstrations et expositions et un quiz éducatif avec remise de cadeaux.

À travers cet événement, la Cité des Sciences de Tunis confirme son rôle central dans la diffusion de la culture scientifique et technologique en Tunisie, tout en rapprochant les jeunes des secteurs porteurs d’avenir comme l’aéronautique.

Ouvert à tous, l’événement promet une immersion pédagogique dans le monde aérien, avec un programme riche en conférences, ateliers pratiques, démonstrations, simulations de vol, compétitions et expositions.

Le public pourra ainsi assister à des conférences animées par des experts sur des thèmes variés tels que la formation aéronautique, la décarbonation, la météorologie, la fatigue des matériaux, la sécurité aéroportuaire grâce aux technologies 3D, ou encore l’intelligence artificielle appliquée au pilotage.

Annoncée sur la page Facebook de la Cité des Sciences de Tunis, cette édition prévoit également des ateliers pratiques adaptés aux différentes tranches d’âge : initiation à la fabrication de planeurs (4 à 8 ans), ateliers de conception aéronautique ludique (8 à 12 ans), et montage de drones et expériences technologiques avancées (12 à 18 ans).

L’événement offrira aussi des simulations de vol, une compétition de planeurs réunissant les clubs des Écoles Nationales d’Ingénieurs, ainsi que de nombreux stands d’exposition animés par des professionnels et des passionnés.

La journée se conclura par un quiz aéronautique, une cérémonie de remise des prix et la projection du documentaire « Histoire de l’aviation en Tunisie ».

Depuis sa création, la Journée de l’Aéronautique est devenue un rendez-vous annuel incontournable, rassemblant professionnels, universitaires, étudiants, lycéens, collégiens et familles autour des métiers, des innovations et des enjeux de ce secteur stratégique.

Elle vise à inspirer les nouvelles générations tout en valorisant l’écosystème aéronautique national.

