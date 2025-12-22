Météo en Tunisie : temps localement brumeux, vent fort près des côtes

La Météo en Tunisie affiche un temps localement brumeux, puis partiellement nuageux sur tout le pays, lundi 22 décembre 2025. Les nuages seront progressivement denses sur les régions de l’Ouest pendant la nuit.

Des chutes de pluies seront provisoirement orageuses et parfois diluviennes la nuit sur l’extrême Nord -Ouest accompagnées de chutes de grêles sur des endroits limités, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du Sud à l’Ouest, relativement fort près des côtes et sur le Sud-Est et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée à localement très agitée.

Les températures maximales seront comprises généralement entre 14 et 19 degrés et seront aux alentours de 11 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.