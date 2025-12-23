Grippe saisonnière en Tunisie : appels à la vaccination contre la grippe avec la propagation du nouveau variant K

Les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles ayant une santé fragile sont appelés à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, en particulier avec la propagation du nouveau variant K, dérivé du virus de la grippe saisonnière A (H3N2).

Un spécialiste en virologie, Mahjoub Aouni indique que ce variant n’est pas nouveau, mais résulte de changements et de mutations qui se produisent chaque année sur la souche originale, ce qui la rend rapidement transmissible et plus contagieuse, tout en conservant les caractéristiques habituelles du virus de la grippe.

Il a expliqué que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prend en compte ces changements lors de la composition des vaccins annuels.

Il a indiqué que le vaccin contre la grippe saisonnière de cette année comprend des anticorps contre le nouveau variant, vu qu’il est composé d’anticorps contre les virus A (H1N1 et H3N2) et le virus saisonnier B.

Le spécialiste en virologie a relevé que le nouveau variant K est apparu pour la première fois en Australie en août 2025, puis a commencé à se propager pour atteindre aujourd’hui plus de 30 pays, appelant à la nécessité de respecter les mesures de prévention et de se faire vacciner.

“Il est encore temps de se faire vacciner avant d’atteindre le pic des infections prévu en janvier 2026”, a-t-il souligné.

Aouni a affirmé qu’aucun pays n’est actuellement en mesure de freiner la propagation de ce variant, surtout à l’approche des vacances de fin d’année et des vacances scolaires.

Il a appelé les femmes enceintes, les enfants et les personnes ayant une santé fragile à se faire vacciner, tout en respectant le protocole sanitaire notamment, la distanciation sociale, le port du masque, le lavage des mains et l’aération des espaces clos.

Tekiano avec TAP