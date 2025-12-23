Météo en Tunisie : pluies éparses sur le Nord, le Centre-est et le Sud

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies éparses sur le Nord, le Centre-est et le Sud, mardi 23 décembre 2025Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois abondantes sur les régions côtières du Nord. Elles seront progressivement moins intenses, l’après midi.

Le vent soufflera du secteur Ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera très agitée dans le Nord et agitée à localement très agitée dans le reste des côtes. Une baisse significative des températures sera enregistrée.

Les températures maximales seront généralement comprises entre 11 et 16 degrés et aux alentours de 08 degrés sur les hauteurs.