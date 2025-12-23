Samsung lance la version bêta de One UI 8.5 pour une plus grande facilité d’utilisation

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce le lancement du programme bêta One UI 8.5, qui présente des façons plus simples de créer, de se connecter et de rester en sécurité. One UI 8.5 permet aux utilisateurs d’en faire plus avec moins d’efforts, grâce à des mises à jour qui permettent des actions plus fluides, une gestion des appareils et une sécurité renforcée.

One UI 8.5 : Quoi de neuf pour la création de contenu ?

One UI 8.5 rend la création et le partage de contenu plus intuitifs du début à la fin. Les utilisateurs peuvent continuer à générer de nouvelles images sans interruption grâce à la mise à jour de Photo Assist.

Ils peuvent modifier des photos en utilisant les fonctions Photo Assist en continu, sans avoir besoin d’enregistrer chaque itération. Lorsqu’ils ont terminé, ils peuvent facilement revoir toutes les créations dans l’historique des modifications et choisir celles qu’ils préfèrent.

Le partage est également plus fluide, grâce aux améliorations apportées à Quick Share, qui reconnaît désormais les personnes présentes sur les photos et propose proactivement de les envoyer directement à ces contacts.

Comment One UI 8.5 améliore-t-il la connectivité des appareils ?

De nouvelles fonctions inter-appareils facilitent la gestion des appareils, que les utilisateurs aient besoin de gérer des fichiers, de partager leur réseau ou de communiquer avec des appareils proches.

Audio Broadcast permet de communiquer sans effort avec les appareils compatibles LE Audio qui se trouvent à proximité grâce à Auracast. En plus de l’audio provenant de sources multimédias, les utilisateurs peuvent désormais diffuser leur voix à l’aide du microphone intégré de leur téléphone Galaxy, ce qui est idéal pour les situations de groupe telles que les visites ou les événements.

Storage Share apporte encore plus de fluidité à l’écosystème Galaxy en affichant des fichiers provenant d’autres appareils Galaxy – y compris des tablettes et des PC – directement dans l’application Mes fichiers. Il permet également aux utilisateurs d’accéder aux fichiers de leur téléphone à partir d’autres appareils Samsung, y compris leur téléviseur.

Comment mon appareil Galaxy reste-t-il protégé ?

One UI 8.5 renforce la protection des appareils et permet aux utilisateurs de mieux contrôler leurs paramètres de sécurité. La protection contre le vol sécurise les téléphones et leurs données en cas de perte ou de vol.

Pour une protection supplémentaire, la fonction Verrouillage en cas d’échec de l’authentification verrouille automatiquement l’écran si les tentatives de vérification de l’identité par empreinte digitale, code PIN ou mot de passe échouent trop souvent. Le contrôle d’identité protège désormais davantage de paramètres qu’auparavant, ajoutant ainsi une couche de protection supplémentaire.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.

Communiqué