Tunisie – vignette automobile 2026 : l’autocollant disparait, le paiement se fait en ligne

C’est un changement majeur pour des millions d’automobilistes en Tunisie. À partir du premier janvier 2026, la taxe de circulation en Tunisie, communément appelée vignette automobile, entre officiellement dans l’ère du tout numérique.

Cette réforme met fin aux longues files d’attente, mais surtout à l’autocollant apposé sur le pare-brise, qui disparaît définitivement.

Cette mesure a été entérinée par un arrêté conjoint des ministres des Finances, de l’Intérieur et des Technologies de la Communication, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n°151 du 19 décembre 2025.

Vignette automobile 2026 en Tunisie : ce qui change concrètement pour les automobilistes

La principale innovation réside dans la dématérialisation complète de la gestion de la vignette automobile en Tunisie:

– Suppression du macaron : l’autocollant physique n’est désormais plus requis.

– Le récépissé devient la preuve officielle : après paiement, un reçu papier ou numérique comportant un code QR unique est délivré. Il fait foi en cas de contrôle.

– Contrôles digitalisés : les forces de l’ordre pourront vérifier instantanément le paiement de la vignette grâce à la lecture électronique de la plaque d’immatriculation.

Comment payer la vignette automobile en ligne en 2026 ?

Dès le 1ᵉʳ janvier 2026, les automobilistes pourront régler leur vignette via une plateforme numérique sécurisée, gérée par le Ministère des Finances. Le paiement en ligne pourra s’effectuer facilement par carte bancaire ou via les solutions de paiement mobile.

Pour les citoyens préférant les démarches classiques, le paiement aux recettes des finances restera possible, avec la délivrance d’un récépissé physique.

Calendrier officiel de paiement de la vignette automobile 2026

Les délais de paiement en ligne demeurent inchangés. Il est essentiel de respecter les dates limites afin d’éviter les pénalités :

5 février 2026 : entreprises et organismes publics

5 mars 2026 : particuliers – plaques d’immatriculation paires

5 avril 2026 : particuliers – plaques d’immatriculation impaires

5 mai 2026 : voitures de location, leasing et véhicules de démonstration

Par ailleurs, la Loi de Finances 2026 prévoit une mesure d’amnistie. Le paiement de la vignette 2026 dans les délais légaux permet de régulariser gratuitement les impayés antérieurs à 2025, sans pénalités supplémentaires.

