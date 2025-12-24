Clôture du Samsung Innovation Campus Tunisie : le futur s’active

À l’automne dernier, ils étaient près de trois mille à tenter leur chance. À l’arrivée, quatre-vingts profils ont été retenus, et soixante-quatorze ont mené l’aventure jusqu’à son terme. Pendant dix semaines, un même fil conducteur a relié ces jeunes talents : l’envie d’apprendre, de comprendre et de construire.

Le Samsung Innovation Campus Tunisie vient de refermer son édition 2025, laissant derrière lui bien plus qu’un programme achevé : une dynamique enclenchée.

Portée par Samsung Electronics et la South Mediterranean University, cette initiative a réuni des étudiants venus de parcours différents, sélectionnés pour leur curiosité intellectuelle, leur rigueur et leur potentiel. Intelligence artificielle, machine learning, deep learning, vision par ordinateur ou encore traitement du langage naturel ont constitué le socle d’un parcours exigeant, pensé pour confronter les étudiants à des problématiques concrètes et actuelles.

Durant la formation, les participants ont appris à dépasser la théorie pour donner forme à des idées, à collaborer sous contrainte, à défendre des projets, à résoudre des problématiques réelles. Cette approche globale a permis de développer non seulement des compétences technologiques pointues, mais aussi une posture professionnelle faite d’autonomie, de responsabilité et d’ouverture.

Fidèle à sa vocation, le Samsung Innovation Campus s’est adressé à des jeunes issus d’horizons divers, avec une attention particulière portée à l’inclusion et à l’égalité des chances. En facilitant l’accès aux compétences numériques pour tous les talents, le programme contribue à renforcer l’employabilité et à accompagner la transformation digitale du pays.

Les projets présentés ont illustré cette ambition. Ils ont montré comment les technologies intelligentes peuvent répondre à des enjeux concrets, sociaux, environnementaux ou éducatifs, et comment une nouvelle génération est prête à s’en saisir avec discernement et créativité.

Monsieur Rabie Ben Mansour, Corporate Marketing Manager de Samsung Electronics Tunisie, a déclaré : « Ce programme est bien plus qu’une formation technique : c’est une véritable expérience humaine où curiosité, engagement et collaboration ouvrent la voie à l’innovation.

Voir ces jeunes talents tunisien·ne·s se dépasser et se préparer à jouer un rôle actif dans la transformation numérique du pays est une immense fierté pour Samsung. Nous sommes déterminés à poursuivre cet accompagnement pour nourrir cette dynamique et contribuer à bâtir un écosystème technologique inclusif et durable. »

À travers cette édition, Samsung Electronics et la South Mediterranean University confirment leur engagement commun en faveur du développement des compétences numériques en Tunisie. Un engagement qui se projette dans la durée, avec la volonté de continuer à accompagner les talents, à renforcer les passerelles entre formation et monde professionnel, et à soutenir l’émergence d’un écosystème technologique inclusif et durable.

Le Samsung Innovation Campus ne s’arrête pas à une étape. Il se prolonge dans les trajectoires qu’il inspire, les carrières qu’il amorce et les idées qu’il fait naître.

Innover ensemble, pour construire l’avenir. Le Samsung Innovation Campus continue, plus que jamais, à préparer les talents qui feront demain.

À propos de Samsung Innovation Campus (SIC)

Samsung Innovation Campus est un programme mondial de RSE de Samsung Electronics visant à offrir aux jeunes du monde entier les compétences techniques et les certificats dont ils ont besoin pour exceller dans leur carrière, et à les préparer aux emplois de demain. Pour en savoir plus : https://sic-samsungtunisia.com/