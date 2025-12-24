Films de Hammam-Lif : projection de courts-métrages par les cinéastes du ciné-club de Hammam-Lif

Le ciné-club de Hammam-Lif organise, avec le soutien de la municipalité de Hammam-Lif, une manifestation cinématographique intitulée “Hammam-Lif raconte ses histoires à l’écran”, le 27 décembre à 16h30, au Centre culturel Ali Ben Ayed.

Au programme, la projection de courts métrages réalisés par des cinéastes amateurs de Hammam-Lif, une ville qui a vu naître et grandir de nombreux cinéastes en Tunisie.

Aujourd’hui, après une période de ralentissement de la vie culturelle, cette rencontre, gratuite et ouverte à tous, sera l’occasion d’échanger autour de la reprise des projections, de la relance de la production cinématographique locale.

Des perspectives de redynamisation du cinéma à Hammam-Lif, à l’image de l’époque où la ville connaissait une activité cinématographique soutenue.

Afin d’accompagner ce nouveau souffle du septième art à Hammam-Lif, un débat consacré au cinéma dans la ville aura également lieu, en présence d’anciens membres et de cinéastes de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA).

Tekiano avec TAP

