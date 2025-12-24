Mohammad Bakri , l’acteur et réalisateur palestinien décédé à l’âge de 72 ans

Mohammad Bakri, l’acteur et réalisateur palestinien est décédé mercredi 24 décembre 2025 à l’âge de 72 ans des suites d’une maladie cardiaque. Il est connu notamment pour ses rôles dans Haïfa et Jenin, Jenin.

Acteur, metteur en scène et réalisateur palestinien de renom, Mohammad Bakri s’est imposé comme l’une des figures les plus marquantes du cinéma et du théâtre arabes.

Fort d’une carrière artistique qui s’étend sur plus de 40 ans, il a acquis une reconnaissance internationale grâce à des œuvres engagées mêlant création artistique, mémoire collective et questionnement politique. Son parcours incarne un art profondément lié à l’identité palestinienne et à la défense des valeurs humaines universelles.

Né dans le village d’Al-Baaneh en Galilée, Mohammad Bakri a étudié le théâtre et la littérature arabe à l’Université de Tel-Aviv, dont il est diplômé au milieu des années 1970.

Dès ses débuts, il se distingue sur les planches par des performances puissantes, notamment dans des œuvres de monodrame telles que The Pessoptimist et Season of Migration to the North.

Il collabore avec de nombreuses troupes théâtrales en Israël, à Gaza et à Ramallah, portant ses créations en arabe et en hébreu, et affirmant une vision du théâtre comme outil de conscience et de dialogue.

Au cinéma, Mohammad Bakri a participé à de nombreux films palestiniens, israéliens et internationaux, parmi lesquels Private (2004), Since You’ve Been Gone (2005) et Cairo Conspiracy (2022).

En tant que réalisateur, il a marqué l’histoire du cinéma documentaire avec « Jenin, Jenin » en 2002, un film consacré aux événements du camp de Jénine, qui a suscité une vive controverse et dont la diffusion a été interdite en Israël.

À travers ses films documentaires et artistiques, Bakri explore la mémoire palestinienne, la Nakba et les récits marginalisés, faisant du cinéma un espace de résistance et de transmission.

Considéré comme une référence incontournable du cinéma palestinien, Mohammad Bakri a enrichi la scène artistique arabe par des approches à la fois esthétiques et politiques. Il a contribué à de nombreuses productions locales et internationales, laissant une empreinte durable sur plusieurs générations d’artistes.

Marié et père de six enfants, il a également transmis sa passion à ses fils, dont Saleh Bakri, Ziad Bakri et Adam Bakri, devenus à leur tour des acteurs reconnus sur la scène internationale. Paix à son âme.

