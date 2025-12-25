CES 2026 : LG dévoile l’avenir de la mobilité grâce à des solutions embarquées intelligentes

À l’occasion du CES 2026, prévu du 6 au 9 Janvier à à Las Vegas au Nevada (USA), LG Electronics (LG) dévoilera un espace expérientiel immersif mettant en avant sa vision de la mobilité du futur, fondée sur le concept d’Affectionate Intelligence.

Cette présentation illustre la manière dont l’intelligence artificielle redéfinit l’expérience à bord du véhicule, en transformant l’habitacle en un environnement intelligent, intuitif et centré sur l’humain.

Cette nouvelle série de solutions a été récompensée par le CES 2026 Best of Innovation Award dans la catégorie In-Vehicle Entertainment, une distinction majeure obtenue pour la première fois par la LG Vehicle Solution Company.

Les solutions reposent sur une architecture complète de véhicule défini par l’IA, intégrant des technologies d’affichage avancées, des systèmes de détection embarqués et une intelligence artificielle embarquée.

L’espace de démonstration s’articule autour de trois solutions clés :

– Mobility Display Solution, transformant le pare-brise en interface intelligente ;

– Automotive Vision Solution, renforçant la sécurité et l’interaction contextuelle grâce à la Vision AI ;

– In-Vehicle Entertainment Solution, proposant des contenus personnalisés, des expériences basées sur la mémoire et des fonctions de traduction en temps réel.

À travers ces innovations, LG confirme son ambition de façonner l’avenir de la mobilité en plaçant l’intelligence artificielle au service du confort, de la sécurité et de l’expérience utilisateur.

Tekiano avec communiqué