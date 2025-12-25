Des cliniques mobiles entièrement équipées pour fournir les services de soins au Nord-Ouest, Sfax et Kébili

Des cliniques mobiles ont été entièrement équipées pour fournir les services de soins dans les régions dépourvues de structures sanitaires fixes, informe l’Office national de la famille et de la population (ONFP), dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle.

L’ONFP précise que trois cliniques mobiles ont été équipées avec le soutien de l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières ainsi que des sociétés Perenco et Mazarine Energy pour fournir ses soins gratuits.

Ces structures mobiles et équipées, y compris avec des appareils de détection par échographie, seront mises à la disposition des habitants des gouvernorats de Sfax et de Kébili, ainsi que de l’un des gouvernorats du Nord-Ouest.

Ce projet vise à rapprocher les services de santé des citoyens dans les différentes régions, en particulier dans les zones les plus nécessiteuses, et à réduire les difficultés de déplacement vers les établissements hospitaliers éloignés, grâce à la garantie d’examens médicaux de base.

Tekiano avec TAP