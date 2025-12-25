Le festival Saliha de la musique tunisienne se déroule du 26 au 28 décembre 2025 dans le ville du Kef au nord-ouest Tunisien. C’est un rendez-vous culturel dédié à la valorisation des styles musicaux tunisiens et à la préservation de leur héritage historique.

À travers un programme riche mêlant spectacles, ateliers spécialisés et résidence d’artistes, cette manifestation rend hommage à la diversité et à la profondeur de la musique tunisienne, tout en célébrant la figure emblématique de la chanteuse Saliha.

Le festival s’ouvre le vendredi 26 décembre avec le lancement d’une résidence d’artistes intitulée “Le Foundou de la musique tunisienne”, conçue comme un espace de création et de transmission. Cette première journée se poursuit par l’ouverture d’ateliers à l’Institut supérieur de musique et de danse du Kef, consacrés à l’interprétation des styles musicaux tunisiens, aux rythmes traditionnels et à la pratique instrumentale.

La soirée inaugurale est marquée par une exposition documentaire retraçant la vie et le parcours de Saliha, présentée par le Centre régional de documentation du Kef, ainsi que par la projection d’un documentaire sur la carrière de l’actrice et artiste Malika Hechmi, avant un concert de l’Ensemble du monde arabe dirigé par le maestro Abderrahmen Ayadi.

La deuxième journée, le samedi 27 décembre 2025, met en lumière le dialogue entre arts visuels et musique avec une exposition de l’artiste plasticien Ammar Belghith, intitulée “Images incarnant les chants de Saliha”.

La journée se poursuit par un colloque scientifique consacré au thème “Le patrimoine musical tunisien entre raffinement et préservation de l’identité”, sous la direction de Moez Tissaoui, avec la participation de l’artiste et chercheur Fethi Zghonda et du musicologue Adel Hamdi. En soirée, le public est convié à un concert de Zied Mehdi, représentant La Maison du Oud tunisien.

La journée de clôture, le dimanche 28 décembre, est consacrée à la présentation de l’ouvrage « Comment Saliha est devenue Saliha : une biographie entre deux rives » de Boutheina Ghribi, en présence de professionnels et d’acteurs culturels du secteur musical. Cette dernière étape du festival permet également de dévoiler les résultats de la résidence d’artistes “Foundou de la musique tunisienne”.

Programme du Festival Saliha de la musique tunisienne à la ville du Kef du 26 au 28 décembre 2025:

La manifestation s’achève par un concours instrumental, suivi de la remise des prix aux lauréats et d’un hommage rendu aux participants des ateliers et de la résidence artistique.

