Foire du Livre Scientifique et Numérique 2025 à Tunis un rdv incontournable à la CST (programme)

La Foire du Livre Scientifique et Numérique revient à la Cité des Sciences à Tunis en décembre 2025. La CST organise les 27 et 28 décembre 2025 la 5ᵉ édition de sa Foire du Livre Scientifique et Numérique, un événement désormais incontournable dans le paysage culturel et scientifique tunisien.

En tant que maison d’édition engagée dans la diffusion du savoir, la CST transforme cette manifestation en une véritable vitrine dédiée à la découverte du livre scientifique, à l’innovation numérique et au dialogue intellectuel ouvert à tous les publics.

À travers cette foire, la Cité des Sciences de Tunis réaffirme l’une de ses missions fondamentales qui consiste à promouvoir et démocratiser la culture scientifique et technologique.

L’événement se veut un espace de rencontre et de convivialité où le savoir se partage dans un cadre accessible, interactif et pédagogique, favorisant l’éveil scientifique aussi bien chez les jeunes que chez les adultes.

Pour cette 5ᵉ édition, un programme riche et varié sera proposé, combinant une exposition vente de livres scientifiques et numériques à de nombreuses animations culturelles et éducatives.

Les visiteurs pourront vivre des expériences immersives à travers la réalité virtuelle, découvrir les dernières avancées en robotique, participer à des ateliers créatifs, notamment des ateliers de calligraphie et de VR, et assister à des projections de documentaires mettant en valeur l’histoire de l’écriture, du livre et de la transmission des connaissances.

La Foire du Livre Scientifique et Numérique accueillera également des stands éditoriaux spécialisés, des plateformes pédagogiques en lien avec les programmes éducatifs et des initiatives innovantes dans le domaine du numérique dont des démonstrations de robotique et d’applications éducatives.

Programme de la Foire du Livre Scientifique et Numérique 2025

Ouverte aux élèves, étudiants, enseignants, professionnels du livre, startups, associations éducatives et passionnés de sciences, cette manifestation s’adresse à un public large et intergénérationnel.

Organisée dans un esprit d’ouverture et de partage, cette foire constitue une occasion unique d’explorer l’univers du livre scientifique et du numérique et de renforcer le lien entre science, culture et société. Un rendez-vous culturel et éducatif à ne pas manquer à la fin de l’année 2025 à la Cité des Sciences de Tunis.

L’entrée est libre et gratuite. Les différentes ateliers se déroulent dans la salle d’animation de la CST.

