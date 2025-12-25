Météo en Tunisie : mer agitée, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions, ce jeudi 25 décembre 2025, avec une légère hausse des températures, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie(INM).

Les maximales températures seront comprises généralement entre 15 et 20 degrés, et seront aux alentours de 12 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.

Le vent soufflera du secteur sud relativement fort près des côtes et faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera agitée.