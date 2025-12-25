Une équipe de l’hôpital Charles-Nicolle de Tunis réalise une prostatectomie robotisée avec succès : une première en Tunisie

Une équipe de l’hôpital Charles-Nicolle de Tunis réalise une prostatectomie robotisée avec succès. Cet acte chirurgical constitue une première en Tunisie, il a été réalisé vendredi 19 décembre 2025 indique le ministère de la santé tunisien dans un publication éditée sur sa page facebook.

L’établissement a également procédé à deux néphrectomies partielles pour l’ablation de tumeurs tout en préservant le rein, suivies d’une néphrectomie totale, précise le ministère dans la même publication.

Le succès de ces interventions marque une avancée majeure. Il témoigne de la capacité de l’hôpital public à intégrer la chirurgie robotique et du haut niveau de compétence du personnel médical et paramédical tunisien.

Le ministère souligne que cette réussite consolide la position de la Tunisie dans le domaine de la médecine de pointe et de la chirurgie de haute précision.

Ces opérations ont été supervisées par le professeur Riadh Ben Slama, chef de l’équipe chirurgicale, et la professeure Aliya Jebri, chef du service de réanimation.

