Diaspora tunisienne : comment la Tunisie peut-elle séduire à nouveau ses talents expatriés?

L’Association Tunisienne des Grandes Écoles ATUGE a organisé un atelier de restitution de l’étude sur la feuille de route de l’attractivité de la Tunisie pour sa diaspora dans la journée du mardi 23 décembre 2025 à l’Hôtel Paris aux Berges du Lac.

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet THAMM-OFII financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration OFII et vise à présenter les principales opportunités et obstacles au retour des compétences tunisiennes expatriées tout en engageant un dialogue constructif avec les acteurs institutionnels économiques et sociaux

L’étude, menée auprès de plus de 1000 membres de la diaspora tunisienne à travers le monde, révèle que 59 % des Tunisiens résidant à l’étranger ne prévoient pas de revenir tandis que 20 % expriment un souhait clair de retour et 21 % envisagent un retour potentiel sans projet précis à ce stade.

Parmi les membres de la diaspora tunisienne qui souhaitent revenir en Tunisie, 24 % ambitionnent d’entreprendre en Tunisie, 21 % envisagent d’y prendre leur retraite et 34 % évoquent des raisons familiales, qui constituent le moteur principal du retour.

Les obstacles identifiés sont le manque d’opportunités d’emploi et des niveaux de rémunération jugés insuffisants, les difficultés liées à l’entrepreneuriat et à l’accès au financement ainsi que le manque d’information et la complexité des procédures administratives.

Face à ces constats, l’étude propose une feuille de route opérationnelle visant à renforcer l’attractivité de la Tunisie pour sa diaspora, à faciliter l’engagement économique et social des Tunisiens de l’étranger et à encourager un retour durable qu’il soit partiel ou définitif.

Pour inciter les Tunisiens du monde à revenir s’installer en Tunisie, il est essentiel

d’agir sur plusieurs leviers stratégiques répondant à leurs motivations et lever les obstacles notamment à travers des actions comme :

– Faciliter l’accès aux opportunités économiques et aux marchés porteurs.

– Dynamiser l’écosystème entrepreneurial en simplifiant l’accès au financement, en créant des fonds dédiés et en réduisant les barrières à la création d’entreprise.

– Encourager et attirer les investisseurs en améliorant l’environnement fiscal et réglementaire.

– Investir dans les infrastructures sanitaires, éducatives, de transport et de sécurité.

– Développer des services adaptés aux retraités (santé, qualité de vie, sécurité sociale).

– Assouplir le marché du travail pour une meilleure insertion professionnelle des Tunisiens du monde.

– Digitaliser les procédures pour alléger les démarches administratives et réduire les délais.

– Simplifier les règles bancaires et de change pour faciliter les transferts de capitaux et les opérations financières.

– Négocier des accords bilatéraux avec les pays de résidence pour garantir le transfert des pensions de retraite sans exigence de présence physique régulière.

– Mettre en place un système de sécurité sociale transférable, accessible aux Tunisiens

du monde.

Cet atelier permettra via cette feuille de route d’échanger avec les institutions publiques et privées sur la pertinence des mesures proposées et sur les modalités concrètes de leur mise en œuvre afin de faire de la diaspora un levier central du développement économique et social du pays.

Tekiano avec communiqué