Festival international du Sahara 2025 à Douz : tourisme et artisanat au cœur de la 57ᵉ édition

La cérémonie d’ouverture de la 57ᵉ édition du Festival international du Sahara a été organisée jeudi 25 décembre 2025 à la Place des Arts, au cœur du souk de l’artisanat de Douz avec la participation du ministre du Tourisme Sofiane Tekaya.

Ce dernier a souligné l’importance majeure de cette manifestation, qu’il a qualifiée de l’un des événements culturels les plus emblématiques de la Tunisie. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les différents acteurs afin de soutenir simultanément le tourisme et l’artisanat, deux piliers essentiels du développement régional.

Le ministre a également mis en avant le rôle stratégique du tourisme saharien et oasien, appelant à poursuivre les efforts engagés pour renforcer la promotion de la Tunisie sur les marchés touristiques internationaux.

Il s’est félicité de l’atteinte de l’objectif de 11 millions de touristes en 2025, tout en rappelant que l’élection de Tunis Capitale arabe du tourisme en 2027 impose une mobilisation accrue afin de dynamiser davantage le secteur et d’améliorer la compétitivité de la destination tunisienne.

De son côté, le commissaire régional au tourisme Yasser Souf a indiqué que le Festival international du Sahara, qui coïncide avec la période des fêtes de fin d’année, a contribué positivement aux indicateurs touristiques de la région.

Il a précisé que 175 908 touristes ont visité la région depuis le début de l’année jusqu’au 10 décembre, contre 171 402 durant la même période l’an dernier, enregistrant ainsi une hausse de plus de 1 %, un taux également reflété dans l’augmentation du nombre de nuitées passées de 189 162 à 192 945.

Le directeur de la 57ᵉ édition du Festival international du Sahara de Douz, Achraf Ben Othman, a rappelé que cette manifestation, jouissant d’une renommée nationale et internationale, attire chaque année des milliers de visiteurs tunisiens et étrangers. Il a expliqué que les organisateurs ont veillé à préserver l’âme traditionnelle du festival tout en introduisant plusieurs nouveautés, notamment le concours de Miss Festival et l’organisation d’un trekking de 90 kilomètres à travers les dunes.

Organisé sur la Place El Hnich, l’une des plus vastes scènes de spectacles en plein air du sud tunisien, le festival a conservé ses tableaux emblématiques tels que la caravane, le marhoul, le douleb et le mariage traditionnel, tout en marquant le retour de l’Okazia poétique au Centre culturel Mohamed Marzougui après plus de trois éditions d’interruption.

De nombreux visiteurs présents lors des spectacles d’ouverture au marché de l’artisanat ont exprimé leur admiration pour la richesse du patrimoine local, mettant en lumière la beauté unique de la région de Douz, où l’immensité du désert et les dunes de sable se mêlent harmonieusement aux oasis, faisant de cette destination l’une des plus attractives du sud tunisien.

