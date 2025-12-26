Grand concert du nouvel An à Tunis : l’Orchestre symphonique Tunisien au théâtre de l’opéra (Programme)

Un Concert du Nouvel An à Tunis est prévu le 1er janvier 2026 à 17h00 dans la Grande Salle de l’Opéra de la Cité de la Culture qui accueillera le public pour un moment d’exception porté par l’Orchestre Symphonique Tunisien, fidèle à une tradition devenue incontournable pour célébrer le passage à la nouvelle année.

Placée sous la direction inspirée et énergique du maestro Chady Gharfi, l’orchestre propose un programme éclectique mêlant grands chefs-d’œuvre du répertoire classique, musiques de films cultes et influences venues du jazz, des musiques du monde et des traditions orientales.

Véritable rituel de début d’année, le Concert du Nouvel An à l’Opéra de Tunis se veut un cadeau musical offert au public pour inaugurer un nouveau cycle du temps.

Le programme du concert du Nouvel An 2026 traverse les styles et les époques. De Rossini à Strauss, de Bartók à Brahms, en passant par Astor Piazzolla, Leonard Bernstein ou encore Hans Zimmer avec des musiques de films emblématiques comme Le Roi Lion.

Il rend également hommage aux grandes figures de la musique arabe et maghrébine telles que Farid Al Atrach et Abdel Wahab Salim, ainsi qu’aux rythmes brésiliens et sud-américains avec Ary Barroso et Equinha de Abreu.

Les billets du Concert du Nouvel An 2026 sont disponibles en ligne sur le site officiel de l’Opéra de Tunis ainsi qu’au guichet de la Cité de la Culture, côté gauche de l’entrée principale.

Les tarifs sont fixés à 30 dinars pour l’orchestre, 25 dinars pour le premier balcon et 20 dinars pour le deuxième balcon, avec des guichets ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.

