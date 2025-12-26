IQOS ILUMA i lancée en Tunisie par Philip Morris International : transition vers un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) annonce le lancement en Tunisie d’IQOS ILUMA i, la dernière innovation et la plus avancée de son portefeuille de produits sans fumée destinés aux adultes qui continueraient autrement à fumer ou à consommer de la nicotine. Cette technologie s’inscrit dans la vision de PMI : accélérer la fin de la cigarette en proposant des alternatives scientifiquement étayées.

IQOS, le système de tabac chauffé n°1 au monde, a déjà transformé les habitudes de millions de fumeurs adultes. Avec IQOS ILUMA i, PMI franchit une nouvelle étape en offrant une expérience plus propre, fluide et flexible grâce à des fonctionnalités avancées.

« IQOS ILUMA a révolutionné la catégorie en introduisant la technologie d’induction qui chauffe le tabac de l’intérieur, garantissant une meilleure expérience , sans résidus et sans nettoyage.

Aujourd’hui, avec IQOS ILUMA i, nous allons encore plus loin pour répondre aux attentes des consommateurs tunisiens, très sensibles à l’innovation et à la réduction des risques. », Borhann Rachdi, Directeur Général de PMI en Tunisie.

Depuis dix ans, PMI investit dans des alternatives sans fumée scientifiquement approuvées. IQOS est désormais la marque internationale de nicotine n°1, dans plusieurs marchés, les produits sans fumée représentent plus de 40 % du chiffre d’affaires total global. IQOS ILUMA i, notre produit phare, émet en moyenne 95 %* de niveaux inférieurs de substances chimiques nocives par rapport aux cigarettes.

« La Tunisie est le deuxième marché africain où nous introduisons cette technologie. Ce lancement reflète l’importance stratégique du pays pour PMI et notre engagement à offrir des solutions innovantes aux consommateurs tunisiens. » Borhann Rachdi, Directeur Général de PMI en Tunisie.

Avec IQOS ILUMA i, PMI confirme son ambition : construire un avenir sans fumée et accompagner les fumeurs adultes tunisiens vers des alternatives meilleures que la cigarette.

* «95 % de moins » représente la réduction moyenne des niveaux d’un ensemble de substances chimiques nocives (hors nicotine) par rapport à la fumée d’une cigarette de référence (3R4F). Voir les informations importantes sur www.pmiscience.com

Philip Morris International : Un leader mondial pour un avenir sans fumée

Philip Morris International est une entreprise internationale de biens de consommation, engagée activement dans la réalisation d’un avenir sans fumée et dans l’évolution de son portefeuille à long terme pour inclure des produits en dehors du secteur du tabac et de la nicotine.

Le portefeuille actuel de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée, notamment des dispositifs à chauffage du tabac, des sachets de nicotine et des produits à vapeur électronique.

Nos produits sans fumée sont disponibles à la vente dans 100 marchés et, au 30 juin 2025, PMI estime qu’ils étaient utilisés par plus de 41 millions de consommateurs majeurs dans le monde, dont beaucoup ont abandonné la cigarette ou réduit considérablement leur consommation.

L’activité sans fumée représentait 41 % du chiffre d’affaires net total de PMI sur les neuf premiers mois de 2025. Depuis 2008, PMI a investi plus de 14 milliards de dollars pour développer, valider scientifiquement et commercialiser des produits innovants sans fumée destinés aux adultes qui continueraient autrement à fumer, avec pour objectif de mettre fin complètement à la vente de cigarettes.

Cela inclut la mise en place de capacités scientifiques de pointe, notamment dans les domaines de la toxicologie préclinique, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation.

À la suite d’un examen rigoureux fondé sur la science, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé la commercialisation du snus General de Swedish Match et des sachets de nicotine ZYN, ainsi que des versions des dispositifs IQOS et de leurs consommables – les premières autorisations de ce type dans leurs catégories respectives.

Des versions des dispositifs IQOS et des consommables ainsi que du snus General ont également obtenu les premières autorisations de produit du tabac à risque modifié (MRTP) de la FDA.

Fort de bases solides et d’une expertise significative dans les sciences de la vie, PMI nourrit une ambition à long terme d’étendre ses activités aux domaines du bien-être et de la santé, avec pour objectif d’améliorer la vie grâce à des expériences de santé intégrées.

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.pmi.com et www.pmiscience.com.

Communiqué