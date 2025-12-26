Météo en Tunisie : pluies orageuses sur le Nord et localement sur le Centre

La Météo en Tunisie prévoit des chutes de pluies temporairement orageuses sur le Nord et localement sur le Centre dans l’après-midi du vendredi 26 décembre 2025, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le temps est partiellement nuageux sur tout le pays à progressivement densément nuageux l’après midi. Les pluies seront parfois diluviennes sur le Nord- Est et la région du Sahel, accompagnées de chutes de grêles sur des endroits limités.

Le vent soufflera de secteur sud à l’Est relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’Intérieur du pays, se renforçant lors de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera agitée à progressivement très agitée et les températures seront en légère hausse dans les régions du Sud- Est et stationnaires dans le reste des régions.

Les maximales seront comprises généralement entre 15 et 20 degrés et seront aux alentours de 12 degrés sur les hauteurs de l’Ouest, atteignant 22 degrés sur l’extrême sud Est.