Match Tunisie vs Nigeria : Où regarder le match de la CAN Maroc 2025 du 27 décembre ?

Le Match Tunisie vs Nigeria se déroule samedi 27 décembre 2025 pour le compte de la 2ème journée de la Coupe d’Afrique Nations CAN Maroc 2025 dans le groupe C. Le Match Tunisie vs Nigéria se joue à partir de 21H (heure tunisienne) au stade de Fès.

Après une victoire remarquable face à l’équipe d’Ouganda sur un score de 3 à 1, les Aigles de Carthage abordent cette rencontre avec la volonté de livrer une prestation solide face aux Super Eagles du Nigeria, un adversaire réputé pour sa puissance physique et sa vitesse d’exécution.

Le Match Tunisie vs Nigeria sera diffusé en direct live sur les chaine suivants: la chaine nationale Algérienne, (Algérie), beIN Sports Max 1 (MENA), beIN Sports fr 1 (France), Sport TV 7 (Portugal), Sport Digital (Allemagne), Movistar Liga de Campeones (Espagne) , Channel 4seven (Anglerterre) et Max Sport 4 (Bulgarie).

Le streaming du Match Tunisie vs Nigéria est accessible sur le site beinconnect.

Tekiano