Forbes Middle East 30 Under 30 : cinq entrepreneurs tunisiens figurent dans le classement 2025

Forbes Middle East 30 Under 30 : cinq entrepreneurs tunisiens figurent dans le classement de 2025

Le site Forbes Middle East a publié son traditionnel classement des meilleures personnalités de la régions dans plusieurs catégories. Le classement Forbes Middle East 30 Under 30 met en évidence les entrepreneurs et agitateurs du Moyen Orient et Nord Afrique ayant moins de 30 ans au cours de l’année passée.

Cinq jeunes tunisiens figurent dans ce prestigieux classement 2025 et se sont distingués dans les catégories commerce & finance, sciences & technologies et Impact social, sports & lifestyle.

Dans la catégorie commerce et finance, on trouve l’entrepreneur tuniso-britannique Sam Lamiri âgé de 29 ans. Il a fondé l’entreprise Lamiri Harissa pendant la pandémie, en se basant sur la recette tunisienne de sa famille. Il mettait la harissa en bocaux à Londres et assurait au départ les livraisons à vélo dans le sud de Londres, lit-on sur le site.

L’entreprise compte, 4 ans plus tard, plus de 200 points de vente au Royaume-Uni et a récemment noué un partenariat avec un distributeur dans l’Union européenne. En 2024, elle a vendu plus de 35 000 unités et exporte vers plus de 16 pays, dont le Royaume-Uni, la Tunisie, les États-Unis, le Canada, l’Australie et le Koweït. Lamiri Harissa a levé 257 000 dollars lors de son premier tour de financement.

Dans la catégorie Science & Technologie, on trouve Mohamed Ben Ahmed, Mohamed-Ali Chaambi et Youssef Chahed, tous trois âgés de 26 ans, de nationalité tunisienne et résidant en Tunisie, fondateurs de la startup AquaDeep en 2021 qui révolutionne l’aquaculture.

La Startup Tunisienne a déjà été récompensée pour ses solutions basées sur l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) qui ont pour objectifs d’aider les écloseries et les aquaculteurs à améliorer leur productivité et à optimiser la gestion des ressources en eau, tout en réduisant leur empreinte écologique.

La technologie développée par AQUADEEP, qui allie innovation et responsabilité environnementale, permet aux écloseries et aux aquaculteurs de mieux gérer les ressources en eau, et d’optimiser l’alimentation des poissons, réduisant ainsi les coûts et les impacts environnementaux.

Sa plateforme SaaS vise à améliorer la productivité et la durabilité, en aidant les entreprises aquacoles à dépasser les méthodes traditionnelles. Le service principal d’AquaDeep, OXYGEN, est une solution de comptage de larves alimentée avec l’IA.

AQUADEEP a levé 300 000 dollars de financement, principalement auprès de business angels et via des subventions non dilutives.

La Tunisienne Hayfa Sdiri se distingue dans la catégorie Impact social, sports & lifestyle.

Hayfa Sdiri est âgée de 27 ans et réside en Tunisie. Elle occupe le poste de Chief Impact Officer chez RIVET, où elle supervise l’engagement des jeunes, le développement des partenariats stratégiques et la mesure de l’impact à l’échelle mondiale.

Sdiri a fondé Entr@crush à seulement 18 ans. C’est le premier incubateur en ligne de la région MENA, proposant une formation simplifiée à l’entrepreneuriat en dix dialectes arabes. Deux ans plus tard, le programme a été acquis par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et relancé sous l’appellation SDG Camps.

Recrutée par le PNUD en tant que Youth & Innovation Associate, Sdiri a repensé et dirigé ce programme, qui a permis de toucher plus de 10 000 jeunes Tunisiens de moins de 30 ans, principalement issus de communautés marginalisées, renforçant ainsi l’accès à l’éducation entrepreneuriale et à l’innovation sociale.

En 2022, elle a rejoint RIVET, une plateforme internationale de microfinancement ambitionnant de distribuer un million de micro-subventions. À ce jour, RIVET a soutenu plus de 1 300 projets portés par des jeunes dans 66 pays.

Le classement “30 Under 30” de Forbes Middle East est une liste annuelle qui honore les jeunes leaders, innovateurs et entrepreneurs de moins de 30 ans en région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Lancée il y a huit ans, l’édition 2025 met en avant 90 entrées regroupant 113 personnalités de 24 nationalités, réparties en trois catégories principales.

Les Égyptiens dominent ce classement avec 19 lauréats, suivis des Saoudiens (18), Libanais (15), Émiratis et Jordaniens (6 chacun). Les talents résident dans 18 pays, principalement aux Émirats arabes unis (34), en Arabie saoudite (25), en Égypte (15) et au Liban (11).

