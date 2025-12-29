LG Sound Suite : LG révolutionne le divertissement à domicile

LG redéfinit l’expérience audio à domicile avec LG Sound Suite, un système innovant offrant une flexibilité inédite et un son immersif de nouvelle génération. Au cœur de cette solution se trouve la barre de son H7, première au monde à intégrer Dolby Atmos® FlexConnect™, capable d’adapter automatiquement le son à la configuration de la pièce, sans installation complexe.

Conçue pour fonctionner en parfaite harmonie avec les téléviseurs premium LG, LG Sound Suite permet de combiner librement ses composants sans fil — enceintes suround et caisson de basses — avec ou sans la barre de son, pour créer jusqu’à 27 configurations différentes, allant d’une installation compacte à un véritable home cinéma 13.1.7 canaux.

Grâce à Dolby Atmos FlexConnect, les utilisateurs profitent d’un son spectaculaire, précis et enveloppant, optimisé pour chaque espace et chaque position d’écoute. LG étendra par ailleurs cette technologie à sa gamme de téléviseurs premium 2026 et à certains modèles 2025, via une future mise à jour logicielle.

Communiqué