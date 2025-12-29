Lutte contre la drogue : un plan préventif national lancé en Tunisie

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les risques liés à la drogue avec le lancement d’un plan national de prévention ciblant les enfants et les adolescents. Cette initiative a été annoncée jeudi par la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Jebri, lors d’une séance de travail réunissant des représentants de plusieurs ministères concernés.

Ce plan s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale participative pour la prévention des risques liés aux drogues, visant à renforcer l’approche préventive face à un phénomène aux conséquences sociales et sanitaires préoccupantes.

Axé principalement sur la prévention et l’anticipation, ce plan constitue un appui supplémentaire à l’effort national de lutte contre la drogue. La ministre a souligné que cette démarche doit reposer sur une vision prospective, concrète et coordonnée, insistant sur la nécessité d’un discours unifié et cohérent entre l’ensemble des intervenants afin d’assurer une mise en œuvre efficace.

Elle a rappelé que les drogues en Tunisie représentent une menace directe pour les individus et les groupes, en particulier les enfants, les adolescents et les familles, ce qui impose un renforcement constant des mécanismes nationaux de prévention et de protection.

Asma Jebri a également mis en avant l’engagement de la Tunisie dans ce combat, saluant les efforts déployés par les partenaires institutionnels, associatifs et professionnels ayant contribué à la mise en œuvre de l’initiative nationale participative en 2025. Elle a appelé à poursuivre le travail collectif et en réseau, condition essentielle pour lutter contre les comportements à risque et faire face à l’évolution des modes de consommation de drogues.

Lors de cette séance de travail, une présentation du projet de plan national a été assurée par Faten Idriss, spécialiste en toxicomanie et en communication, et Hedi Dahman, sociologue et expert en toxicomanie. Les représentants des ministères participants ont formulé plusieurs propositions et recommandations, mettant l’accent sur le rôle central de la famille, considérée comme la première ligne de défense contre les dangers liés aux drogues.

Ils ont également insisté sur l’importance de mobiliser l’ensemble des acteurs, de renforcer la vigilance, de développer la recherche et les études spécialisées, de diversifier les actions de sensibilisation, de consolider les partenariats et de renforcer la contribution des médias, des organisations et des associations ainsi que la formation dans ce domaine.

Tekiano avec TAP