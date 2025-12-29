Météo en Tunisie : temps nuageux, pluies éparses la nuit

La Météo en Tunisie est marquée par un temps nuageux sur la plupart des régions, avec brouillard local enregistré dans la matinée du lundi 29 décembre 2025 et des pluies éparses attendues la nuit.

Les pluies concernent surtout les régions de l’extrême nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent soufflera du secteur Ouest faible à modéré et la mer sera houleuse à peu agitée.

Les températures, seront comprises généralement entre 13 et 18 degrés et seront aux alentours de 11 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.