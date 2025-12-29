Tunisie – concours Bac 2026 : calendrier des épreuves écrites de la session principale et de contrôle

Le ministère de l’Éducation tunisien a publié le calendrier détaillé des épreuves écrites du Baccalauréat pour l’année scolaire 2025-2026 ainsi que les conseils et les consignes auxquelles les futurs bacheliers doivent se conformer pour bon déroulent du concours national.

Les épreuves de la session principale de l’examen du baccalauréat, Bac 2026, se dérouleront les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, tandis que celles de la session de contrôle auront lieu les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026.

Calendrier des épreuves écrites de la session principale du BAC 2026 :

Calendrier des épreuves écrites de la session de contrôle du BAC 2026 :

