Le téléviseur LG Micro RGB evo au CES 2026 : un premier téléviseur RGB haut de gamme

LG présentera au CES® 2026 son tout premier téléviseur RGB flagship, le LG Micro RGB evo, lauréat d’un CES 2026 Innovation Award. Basé sur la technologie Micro RGB et des LED RGB ultra-miniaturisées, ce nouveau modèle marque une avancée majeure au-delà du MiniLED.

S’appuyant sur 13 ans d’expertise LG OLED, le LG Micro RGB evo offre un contrôle précis du rétroéclairage grâce au puissant processeur IA α11 Gen 3, intégrant le Dual Super Upscaling pour des images plus nettes, naturelles et immersives. Il se distingue par une reproduction exceptionnelle des couleurs avec 100 % de couverture des espaces BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB, certifiée par Intertek.

La technologie Micro Dimming Ultra, avec plus de mille zones de gradation, garantit un contraste élevé et un rendu détaillé dans toutes les scènes. L’expérience est complétée par une interface webOS personnalisée et enrichie par l’IA, offrant une navigation intuitive et des contenus adaptés à chaque utilisateur.

Communiqué