L’IPSI adopte Smart exam ou le système d’examen intelligent pour plus de transparence et de précision

L’IPSI annonce l’adoption du système d’examen intelligent ou Smart exam qui permettra de conférer davantage de transparence, de précision et d’efficacité au système des examens.

La direction de l’IPSI (direction de l’Institut de presse et des sciences de l’information) a souligné dans son communiqué, que l’examen intelligent est un système numérique basé sur les technologies dans l’organisation des examens et favorise la rapidité des corrections et la réduction des erreurs manuelles, tout en garantissant l’équité et la transparence.

Les étudiants doivent se présenter à la salle d’examen 10 minutes avant l’heure prévue pour vérifier la salle et les procédures appliquées, présenter leur carte universitaire et leur carte d’identité nationale et signer à l’entrée.

Un code-barres spécifique à chaque étudiant sera également collé sur la feuille d’examen portant son identité de manière cryptée.

L’institut a souligné la nécessité d’utiliser soigneusement ce code et de ne pas l’abimer ou le modifier.