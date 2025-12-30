Match Tunisie vs Tanzanie : Où regarder le match de la CAN Maroc 2025 du 30 décembre?

Le Match Tunisie vs Tanzanie se déroule mardi 30 décembre 2025 pour le compte de la 3ème journée de la Coupe d’Afrique Nations, CAN Maroc 2025 dans le groupe C. Le Match Tunisie vs Tanzanie se joue à partir de 17H (heure tunisienne) au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat.

C’est un match décisif pour les Aigles de Carthage qui devront remporter ce match pour assurer leur qualification en huitièmes de finale de la CAN 2025. La direction du match sera assurée par l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo. Lors du précédent match les tunisiens avaient perdu face au nigérians sur un score de 3 à 2.

Vous pouvez regarder la match Tunisie vs Tanzanie en direct live sur les chaines beIN Sports ar Max 1, beIN Sports fr 1, Movistar Liga de Campeones, Sport TV 3, Sport Digital et Max Sport 2. Le streaming du Match Tunisie vs Tanzanie est accessible sur le site beinconnect.

Tekiano