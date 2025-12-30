Météo en Tunisie : températures en légère baisse

La Météo en Tunisie se démarque par des températures en légère baisse et un temps parfois densément nuageux, mardi 30 décembre 2025, avec chute de pluies éparses et localement orageuses sur les régions côtières du nord.

Des nuages passagers sur le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent soufflera du secteur Ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée à progressivement très agitée dans les côtes Nord. Les températures seront en légère baisse avec des maximales comprises généralement entre 13 et 17 degrés et aux alentours de 11 degrés sur les hauteurs.