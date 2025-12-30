TotalEnergies fait vibrer la Tunisie au rythme de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025

Pour des millions d’Africains, le football dépasse le cadre du sport : il est une célébration collective et un langage universel qui unit les peuples et les cultures du continent.

Partenaire majeur du football africain depuis 2016, TotalEnergies réaffirme, à l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, son engagement durable en faveur de cette passion fédératrice et de ses millions de supporters, en Tunisie comme à l’échelle du continent, en plaçant l’inclusion, le partage et l’énergie du football au cœur de ses actions.

Bien plus qu’un événement sportif, la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations incarne un temps fort de rassemblement populaire, de passion partagée et de fierté collective. Elle fait vibrer les peuples africains autour d’un langage universel : le football.

TotalEnergies accompagne cette compétition emblématique avec une ambition claire : rapprocher le football de celles et ceux qui le font vivre au quotidien, en mettant les supporters, la jeunesse et l’inclusion au cœur de ses actions.

La Tunisie au cœur de la ferveur africaine

En Tunisie, où le football occupe une place centrale dans la vie sociale et culturelle, TotalEnergies Marketing Tunisie déploie un dispositif d’animations et d’activations destiné à prolonger l’expérience de la CAN bien au-delà des stades.

Les stations-service TotalEnergies Marketing Tunisie se transforment en espaces de convivialité et de partage, aux couleurs de la compétition, proposant jeux, animations et expériences immersives pour permettre aux fans de vivre pleinement l’événement, en famille ou entre amis.

À travers ces initiatives, TotalEnergies Marketing Tunisie entend ancrer la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025 dans le quotidien des Tunisiens et créer des moments de célébration accessibles à tous.

« Football Together » : une énergie collective

À travers son partenariat historique avec la Confédération Africaine de Football et le programme panafricain « Football Together », TotalEnergies célèbre l’énergie, la convivialité et l’enthousiasme qui font vibrer le football africain. Cette initiative met en lumière les supporters, les jeunes talents et les histoires humaines qui incarnent la passion du continent pour ce sport fédérateur.

En Tunisie, les fans seront invités à vivre pleinement la compétition grâce à un écosystème digital dédié, relayé sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X, qui promeut le partage, la ferveur et le rassemblement autour du football africain.

La dimension humaine est au cœur des activations « Football Together », notamment à travers l’implication de la jeunesse africaine au plus près des terrains, dans des rôles emblématiques tels que ramasseurs de balles, ainsi que par l’immersion des supporters dans l’ambiance des matchs grâce à des contenus exclusifs proposés par des influenceurs et ambassadeurs.

Tout au long de la compétition, les comptes Social Media « Football Together » mettront à l’honneur l’énergie des fans et l’intensité de la ferveur populaire à travers des contenus exclusifs et engageants.

Un engagement qui dépasse le cadre sportif

Fidèle à ses valeurs, TotalEnergies inscrit son partenariat avec la Confédération Africaine de Football dans une démarche responsable et inclusive. Soutien à la jeunesse, promotion de l’égalité des chances et attention portée à l’accessibilité : la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025 illustre le rôle du sport comme levier de cohésion sociale et de transmission positive.

À l’occasion de la compétition, TotalEnergies déploie plusieurs initiatives en faveur de l’inclusion, en partenariat avec des associations œuvrant pour la scolarité et l’intégration d’enfants en situation de handicap. Cinq enfants en situation d’autisme seront ainsi invités, accompagnés d’un proche, à assister à un match des quarts de finale le 9 janvier à Rabat, tandis que des enfants présentant des troubles dyslexiques vivront la rencontre en tribunes le même jour à Tanger.

Par ailleurs, le 14 janvier, cinq enfants de l’association Anaïs, engagée pour l’inclusion des personnes porteuses de trisomie 21, participeront à la « Football Together Experience », une projection privée enrichie d’animations, pensée comme un moment de partage et de convivialité autour du football.

Présente en Tunisie depuis 1948 TotalEnergies Marketing Tunisie renforce ainsi son ancrage local et son lien avec les communautés, en conjuguant passion du sport et engagement sociétal.

Communiqué