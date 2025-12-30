Variant K de la grippe H3N2 : pas plus dangereux que les précédents, rassure le ministère de la Santé

Le directeur général du Centre de vigilance pharmaceutique au ministère de la Santé, Riadh Daghfous, a assuré que nouveau variant « K » de la grippe H3N2, récemment signalé dans plusieurs pays, notamment en Europe, ne présente pas un niveau de dangerosité supérieur à celui des variants précédents.

Il a toutefois insisté sur l’importance du respect des mesures préventives afin d’éviter d’éventuelles complications.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, Riadh Daghfous a précisé que la situation épidémiologique en Tunisie reste, à ce stade, comparable à celle de l’année dernière, sans augmentation notable du nombre de cas. Il a rappelé que la circulation accrue des virus respiratoires durant la saison hivernale est un phénomène habituel, favorisé par la baisse des températures.

Le responsable a néanmoins mis en garde contre les risques potentiels pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, pour qui ce nouveau variant pourrait entraîner des complications plus importantes, malgré sa similarité avec les souches précédentes.

Riadh Daghfous a également indiqué que les symptômes du variant « K » sont similaires à ceux de la grippe saisonnière classique, tels que la fièvre, la toux, le mal de gorge et les douleurs musculaires.

Il a appelé à renforcer les gestes de prévention, soulignant l’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière, de l’aération des espaces clos, du lavage régulier des mains, du port du masque et du respect de la distanciation sociale afin de limiter la propagation du virus.