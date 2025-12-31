Concours – Tunisie : Agil Energy lance un concours externe pour le recrutement de plusieurs profils

Concours – Tunisie : Agil Energy lance un concours externe pour le recrutement de cadres, techniciens et agents, dans différentes spécialités. Cette candidature sur dossiers sera suivi de tests écrits, oraux et techniques.

Ce concours de la La Société Nationale de Distribution des Pétroles Agil Energy est ouvert à divers profils d’ingénieurs, de diplômés universitaires dans plusieurs disciplines ainsi que des diplômés en formation professionnelle et des candidats sans diplômes avec certaines qualification.

L’avis du concours et les conditions de participation sont disponibles sur le site de Agil Energy.

La date limite pour déposer sa candidature est fixée au 20 janvier 2026.

