Étudier en France : procédures pour l’année 2025–2026 et Forum des Mobilités 2026

La France demeure l’une des destinations privilégiées des étudiants tunisiens, et Campus France Tunisie joue un rôle central dans l’accompagnement de ces mobilités.

La présence tunisienne est toujours en hausse en France En 2025, les établissements français d’enseignement supérieur comptent près de 445 000 étudiants internationaux. Les Tunisiens y occupent une place importante, avec 15 949 inscrits.

Présente dans plus de 135 pays, Campus France s’appuie sur un réseau de plus de 270 espaces, dont trois en Tunisie : Tunis, Sousse et Sfax, rattachés à l’Ambassade de France et à l’Institut français de Tunisie.

Sur les cinq dernières années, le nombre des étudiants tunisiens a augmenté de 22 %, renforçant la position de la Tunisie comme 6ᵉ pays d’origine des étudiants étrangers en France, derrière le Maroc, la Chine, l’Algérie, l’Italie et le Sénégal.

La Tunisie reste par ailleurs le premier pays au monde en ratio d’étudiants par habitant effectuant leurs études en France, avec environ 5 000 départs par an.

Procédure “Études en France” : qui est concerné ?

La plateforme « Études en France » s’adresse aux Tunisiens, ainsi qu’aux ressortissants étrangers non européens résidant en Tunisie, souhaitant poursuivre des études supérieures en France, passer un concours ou effectuer un séjour de recherche.

Les candidatures pour les établissements connectés sont ouvertes :

• jusqu’au 10 décembre 2025 pour les Licence 1 et les écoles d’architecture (ENSA) ;

• jusqu’au 15 janvier 2026 pour les autres formations : BUT, L2/L3, Masters, écoles d’ingénieurs et écoles de commerce.

Pour les établissements non connectés, les candidatures peuvent être déposées tout au long de l’année.

Le Forum des Mobilités 2026 revient pour sa 4ᵉ édition Fort du succès de son édition 2025, qui a attiré plus de 5 000 visiteurs, le Forum des Mobilités revient du 9 au 12 avril 2026.

Cet événement majeur offrira aux élèves, étudiants et parents l’opportunité de rencontrer directement des représentants d’établissements français publics et privés : universités, classes préparatoires, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce et écoles spécialisées.

Les rencontres se tiendront dans les Instituts français de Tunis, Sousse et Sfax, permettant un accès facilité pour les futurs candidats à la mobilité.

Pour en savoir plus Les informations détaillées sur les procédures de candidature, les formations disponibles et les événements à venir sont accessibles sur le site de Campus France Tunisie : tunisie.campusfrance.org

Tekiano avec communiqué