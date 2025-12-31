Fort génois à Tabarka : Réhabilitation du circuit touristique menant vers ce monument historique

Les travaux de réhabilitation du circuit touristique menant vers le fort génois de Tabarka (gouvernorat de Jendouba) ont démarré cette semaine, a indiqué le commissaire régional du tourisme, Issa Marouani.

Le chantier, financé par le ministère du tourisme (1,5 million de dinars), prévoit, notamment, le réaménagement de la piste, le revêtement de sol, la pose d’un système d’évacuation des eaux pluviales et l’installation de poteaux d’éclairage public.

Le Fort Génois de Tabarka est un monument historique érigé par les Espagnols au 16ème. Il est construit en 1542 par une riche famille de banquiers Génois sur une presque île près de la ville de Tabarka au nord ouest de la Tunisie.

Le fort sert à contrôler la navigation maritime en Méditerranée, repousser les attaques de pirates et protéger leurs colonies. Il visait notamment à protéger une petite communauté d’Italiens qui pêchait le corail dont la côte est riche. En 2016 le fort a brièvement rouvert aux visites avant de le fermer à nouveau.

Tekiano