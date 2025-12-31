L’Année 2026 sera l’année de la lecture en Tunisie : pour réconcilier les jeunes avec les livres

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri annonce que l’année 2026 sera officiellement consacrée à la lecture en Tunisie. Cette déclaration a été faite lors d’une journée de sensibilisation organisée lundi 28 décembre 2025, par le ministère au siège de la Cité de la culture Chedli Klibi à Tunis, en présence d’acteurs du secteur éducatif et culturel.

Selon le ministre, la désignation de 2026 comme « Année de la lecture » traduit l’engagement du ministère de l’Éducation à renforcer la pratique de la lecture chez les jeunes générations. L’objectif est de réconcilier les élèves avec le livre et de leur transmettre le goût de la lecture, considérée comme un levier essentiel de développement intellectuel, culturel et citoyen.

Noureddine Nouri a souligné que les seules connaissances scolaires ne suffisent plus à préparer les individus aux mutations sociales et économiques actuelles.

Il a insisté sur la nécessité d’établir un lien solide entre la lecture et l’apprentissage tout au long de la vie, afin d’atteindre les objectifs éducatifs et de développer les compétences personnelles et professionnelles.

Dans ce cadre, le ministère prévoit la création de 4 000 bibliothèques scolaires regroupant près de six millions de livres, afin de faire de la bibliothèque un pilier central de la réussite éducative.

Le programme comprend également le lancement de l’initiative « sac de lecture », la réintroduction de la lecture comme activité structurée dans les programmes scolaires, ainsi que l’organisation de concours et de festivals dédiés au livre et à la culture.

Les efforts porteront aussi sur la modernisation et la diversification des supports documentaires, notamment numériques, et sur le renforcement des bibliothèques des collèges et lycées.

Le ministre a également annoncé la mise à disposition de 75 livres dans chaque bus destiné aux voyages scolaires récréatifs, la création de bibliothèques de rue dans les zones rurales et le lancement de campagnes nationales de promotion de la lecture.

Tekiano